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    Aktien New York Schluss

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    Verluste nach Rekordjagd - Zinssorgen sind zurück

    Für Sie zusammengefasst
    • Anleger an Wall Street wieder vorsichtiger
    • Neue Zinssorgen belasten die Stimmung an den Börsen
    • Dow, S&P 500 und Nasdaq 100 geben leicht nach
    Aktien New York Schluss - Verluste nach Rekordjagd - Zinssorgen sind zurück
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem jüngsten Rekordlauf an der Wall Street haben die US-Anleger am Donnerstag wieder vorsichtiger agiert. Die wichtigsten Aktienindizes gaben nach. Die Börsen seien zuletzt "heiß gelaufen", sagte ein Händler. Nun nehme die Wahrscheinlichkeit für Gewinnmitnahmen zu, auch größere Rücksetzer wären dem Beobachter zufolge keine Überraschung. Zudem drückten auch erneut aufgeflammte Zinssorgen auf die Stimmung.

    Thierry Wizman, Devisen- und Zinsstratege des Investmentunternehmens Macquarie Group, verwies auf eine Rede von Lisa Cook, Mitglied des Gouverneursrats der Notenbank. Diese hatte ihre Bereitschaft erklärt, die Leitzinsen anzuheben, sollte sich das Inflationswachstum nicht verlangsamen. Höhere Zinsen aber lassen Aktien im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren wie Anleihen weniger attraktiv erscheinen.

    Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel um 0,85 Prozent auf 53.885,10 Punkte. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,18 Prozent auf 7.709,96 Zähler. Beide Börsenbarometer hatten zur Wochenmitte einmal mehr Höchststände erreicht.

    Für den Nasdaq 100 ging es um 0,39 Prozent auf 29.373,33 Punkte nach unten. In der Tech-Branche gab es einige enttäuschende Unternehmensnachrichten, so dass in dem technologielastigen Index mehrere Werte mit prozentual zweistelligen Kursverlusten herausragten./la/he






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