Verluste nach Rekordjagd - Zinssorgen sind zurück

Monatsbericht Juni 2026

Käufe:

Freenet (Nachgekauft und ordentlich verteuert. Die Dividende lockt und erwartet wird von mir ein Aktienkurs von ca. 30-32 € )

Blue Nord (Nachkauf und ordentlich verteuert; vor der Veränderung)

Pfizer (da General Miles mir nicht so schnell verkauft wurde, habe ich von der Hälfte des Geldes Pfizer aufgestockt mit 7,1% Dividende)

Bellevue Gold (etwas mehr als die Hälfte zurückgekauft und dabei verbilligt)

General Miles (dann einen Tag später bekommen und hoffentlich ausreichend zur Dividende)

Amadeus Fire (Vorbereitung auf Verlust)

PayPal (Kauf vor Börseneröffnung mit dem Versuch auf Übernahmegewinn)

Verizon (Kauf vom Vodafone Geld; dabei verteuert)

GQG Partners (ordentlich Nachgekauft und verbilligt; derzeit ist man wohl bullisch für Öl, genau wie ich; auch die anderen stark gewichteten Titel gefielen mir; 2. Tranche)

Kumba Iron Ore (Kauf, da Rio Tinto gut Eisen verkauft hat; zweite Dividende steht an)

Northern Star Resources ( 1. Teil; 2. Dividende kommt)

K92 Mining (zurückgekauft und etwas verbilligt)

Bellevue Gold (nun den 2. Teil, Weiter aus dem Tal der Tränen)

Verkäufe:

BayWa (es waren nur Reste vom Gewinn; durch zu langes Warten ist nun der Gewinn um 90% gesunken; Dividende gibt es auf Jahre nicht mehr; mich hat der erneute Sanierungsplan erschreckt; die Firma braucht man wohl nicht als Aktionär)

Red Elektrika ( Verkauf nach 2. Dividende mit zu wenig Gewinn; da hatte ich mir 1-2 € mehr erhofft. nun tausche ich in General Miles oder von 5,31 % zu 6,5 % ; Gewinn natürlich in Aktien behalten)

SIXT VZ ( Dividende ist durch; Verkauf mit Gewinn, Gewinn in Aktien behalten)

Accenture PLC (die 1. Tranche hatte ich in drei Teile gekauft und nun den teureren mit Gewinn abgegeben; Grund: Geld kann über dem Sommer nicht schaden)

PayPal mit Newstrade am Tag (Kleinvieh macht auch Mist; war gut fürs Ego)

Vodafone (Verkauf nach dem schönen Anstieg und nach der 2. Dividende; Grund: Wenn ich schon anderen rate mehr auf die Dividende zu achten, muss ich es ja auch bei mir machen; Dividende von 3,58 % auf 6,54%, was selbst nach den 15% US Steuern noch mehr abwirft. Rest in Aktien behalten)

Oracle (Verkauf der Reste, da trotz Staatsauftrag der Kurs nun durchsackt: 25 % vom Gewinn abgegeben)

Ströer (Teilverkauf zur Mengenreduktion; zwei Übernahmegerüchte habe ich hinter mir; nun zum 3. die Position verkleiner mit Gewinn, da ich zwischendurch immer im Verlust lag; da die Gründer einen hohen Anteil haben und gerüchteweise einer Aussteigen will, glaube ich dem geringeren Preis nicht)

Livechat Software /Text (hatte ich etwas länger im Depot, als mir gut Tat; nach schönen Dividenden wurde die Gewinnverwendung umgestellt; mehrere Jahr blieb die Hoffnung auf Besserung; Nachkauf (2x) brachte nun einen Teilgewinn zum Gesamtverlust; die Dividenden beträgt derzeit 4,18% und auf meinen Einstand 3,78%; sofern der Käufer Glück hat, ist es eine Tasse -Henkel -Formation, doch ohne mich; mit Dividende werde ich um die +- 0 rauskommen)









Am Monatseinkommen beteiligten sich

Murapol, GFT Technologie, Red Elektrika, Coca Cola, Enagas, FS KKR Capital, CAPITAL STHWEST, Altria Groupe, AGNC Investment, FMC Corp, APPLE HOSPITALITY REIT, REALTY INC. CORP, Philip Morris International, Livechat Software /Text, Fortitude Gold, Annaly Capital Management

Sowie die Reste von

Unilever, VERMILION ENERGY INC, Snam, Dermapharm, UGI, Iron Montain, Merck Co, GSK, Petrobras, Omega Healthcare (von Nachverrechnung), SL Green (Reit), Opera ADR, Royal Gold, Oracle, Vodafon Group,

Was noch geschah:

Es fehlt noch Snam (Ex 22.6 Zahl 24.06) kam am 07.07.26

Bei General Miles kam die Dividende der 3 Tage vor Ex gekauften; somit schein die KI recht zu haben, dass spätestens am nächsten Tag umgeschrieben sein muss. Das war mir neu.

Fusion

BlueNord-Aktionäre sollen als Gegenleistung 248,4 Millionen neue Vår-Energi-Aktien sowie 1,964 Milliarden NOK (etwa 204 Mio. $) in Barmitteln erhalten. Die kombinierte Unternehmensgruppe wird rund 450.000 Barrel Öläquivalent pro Tag fördern und über 2,4 Milliarden Barrel an Reserven und Ressourcen verfügen. Vår Energi erwartet deutliche Synergien – insbesondere geringere Finanzierungskosten und Effizienzgewinne – sowie eine spürbar höhere Ausschüttungsfähigkeit. Bereits für das zweite und dritte Quartal 2026 plant das Unternehmen Dividenden von jeweils 350 Mio. $.

https://www.rohstoff-welt.de/news/741525--Vr-Energi-ASA-und-BlueNord-ASA-fusionieren-zum-groessten-unabhaengigen-Oel--und-Gasproduzenten-Europas.html

Mit FMC corp. ging es nach Zahlen abwärts, da die Aussichten sich verschlechterten. Die wollen wohl noch eine Etage tiefer.

Auch Schaeffler beendete mit -12 % den Monat; ebenfalls Aussichten verschlechtert. Dort habe ich nur noch einen Gewinnrest von 181 St EK: 4,209 €. Wenn sie weiter fallen gibt es irgendwo den Stopp loss, halten sie sich ist gut, steigen sie ist besser; derzeitige Dividende auf meinen EK beträgt 7,12%

Sberbank sind auch ein Rest; liegen in Moskau; sind gesperrt; hat nun Dividende gezahlt; diese ist auch gesperrt

Dividendenveränderung

Omega Healthcare(OHI) von 0,67 (4)auf 0,68 (4)$

Großes Depot:

Der kumulative Jahresertrag liegt bei 19,14 %

der kumulative Monatsertrag liegt bei 2,61 %

Die Bargeld Quote bei rund 2,8 %

Die Dividende monatlich liegt heftige 40 % über VJ; da ich häufiger kaufe und verkaufe ist das echt nicht über zu bewerten; gerade habe ich meine Januarzahler heftig gekürzt.

Im neuen Monat habe ich ein wenig Gewinne mitgenommen.