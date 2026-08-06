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    ROUNDUP/Aktien New York Schluss

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    Verluste nach Rekordjagd - Zinssorgen belasten

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Börsen geben nach, Anleger werden vorsichtiger
    • Zinssorgen erhöhen den Druck auf Aktien und Tech-Werte
    • Honeywell, Applovin und Datadog verlieren deutlich
    ROUNDUP/Aktien New York Schluss - Verluste nach Rekordjagd - Zinssorgen belasten
    Foto: Sophie Backes - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem jüngsten Rekordlauf an der Wall Street haben die US-Anleger am Donnerstag wieder vorsichtiger agiert. Die wichtigsten Aktienindizes gaben nach. Die Börsen seien zuletzt "heiß gelaufen", sagte ein Händler. Nun nehme die Wahrscheinlichkeit für Gewinnmitnahmen zu, auch größere Rücksetzer wären dem Beobachter zufolge keine Überraschung. Zudem drückten auch erneut aufgeflammte Zinssorgen auf die Stimmung.

    Thierry Wizman, Devisen- und Zinsstratege des Investmentunternehmens Macquarie Group, verwies auf eine Rede von Lisa Cook, Mitglied des Gouverneursrats der Notenbank. Diese hatte ihre Bereitschaft erklärt, die Leitzinsen anzuheben, sollte sich das Inflationswachstum nicht verlangsamen. Höhere Zinsen aber lassen Aktien im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren wie Anleihen weniger attraktiv erscheinen.

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    Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel um 0,85 Prozent auf 53.885,10 Punkte. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,18 Prozent auf 7.709,96 Zähler. Beide Börsenbarometer hatten zur Wochenmitte einmal mehr Höchststände erreicht.

    Für den Nasdaq 100 ging es um 0,39 Prozent auf 29.373,33 Punkte nach unten. In der Tech-Branche gab es einige enttäuschende Unternehmensnachrichten, so dass in dem technologielastigen Index mehrere Werte mit prozentual zweistelligen Kursverlusten herausragten.

    Die Titel von Honeywell Aerospace etwa sackten um gut 23 Prozent ab. Eine unerwartete Senkung der Prognose hatte die Anleger nur wenige Wochen nach dem Start des Zulieferers der Luftfahrt- und Rüstungsindustrie als eigenständiges Unternehmen aufgeschreckt.

    Applovin , Betreiber einer Plattform für Marketing, mobile Werbung und App-Monetarisierung, hatte mit seinem Umsatz und seinem Margenausblick enttäuscht. Dies straften die Anleger mit einem Kursverlust in Höhe von fast 20 Prozent ab.

    Die Aktien von Datadog büßten nach ihrer jüngsten Rally 19 Prozent ein. Hier wiesen Analysten anlässlich der Geschäftszahlen auf die hohen Erwartungen der Anleger im Vorfeld der Ergebnisse sowie auf die verhaltene Prognose des Softwareunternehmens für den Rest des Jahres hin.

    Western Digital war mit seiner Prognose für den Umsatz im laufenden Quartal hinter der Markterwartung zurückgeblieben, sodass die Papiere um 13 Prozent fielen. Das Unternehmen stellt Geräte und Komponenten zur Datenspeicherung her.

    Die Anteilscheine von Motorola Solutions hingegen zogen um gut acht Prozent an. Der Hersteller sogenannter intelligenter Kameras hatte die Ziele für Umsatz und Gewinn in diesem Jahr nach oben geschraubt.

    Derweil stabilisierten sich die Aktien der Weltraum- und KI-Firma SpaceX nach Ihrem Kursrutsch zur Wochenmitte und stiegen um gut sechs Prozent. Damit verdauten die Anleger eine nun erfolgte, erste Freigabe von Papieren aus einer gestaffelten Haltefristvereinbarung, die Insider zuvor am Verkauf der Titel gehindert hatte. Bei dieser Anlegergruppe handelt es sich vor allem um Altaktionäre und bestimmte Mitarbeiter, die so eine plötzliche Überflutung des Marktes mit Wertpapieren verhindert hatten.

    Außerhalb der Tech-Branche legten die Anteilscheine von ConocoPhillips um anderthalb Prozent zu. Der Öl- und Gasproduzent hatte im zweiten Quartal dank hoher Energiepreise deutlich mehr verdient als von Analysten im Mittel erwartet. Die Papiere von Ralph Lauren gewannen vier Prozent. Das Modeunternehmen hatte mit seinem bereinigten Gewinn je Aktie positiv überrascht./la/he

    --- Von Lutz Alexander, dpa-AFX ---

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie

    Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,83 % und einem Kurs von 392,6 auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 22:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um +1,72 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -28,02 %.

    Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 842,09 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 234,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 255,00USD was eine Bandbreite von +87,53 %/+127,72 % bedeutet.





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