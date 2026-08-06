ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Generali auf 'Buy' - Ziel 28,50 Euro
- Jefferies belässt Generali bei Buy und Kursziel 28,50
- Generali übertrifft die Erwartungen moderat
- Preis- und Umsatzwachstum bleibt weiterhin stabil
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Generali nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 28,50 Euro belassen. Der italienische Versicherer habe die Erwartungen moderat übertroffen, schrieb Philip Kett in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Resultate offenbarten darüber hinaus auch eine interessantere Entwicklung. Denn sie widerlegten teilweise das Argument der Pessimisten, wonach sich Preisanstiege und Umsatzwachstum rasch verlangsamten, während die anhaltende Inflation dazu führe, dass die kombinierte Schaden-Kosten-Quote wegen Kundenabwanderungen kurz davor stehe, ihren Rentabilitätshöchststand zu erreichen./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 14:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 14:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Assicurazioni Generali Aktie
Die Assicurazioni Generali Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,59 % und einem Kurs von 45,04 auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 22:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Assicurazioni Generali Aktie um +3,26 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,41 %.
Die Marktkapitalisierung von Assicurazioni Generali bezifferte sich zuletzt auf 68,52 Mrd..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 73,00EUR was eine Bandbreite von -37,32 %/+63,42 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 28,50 Euro