Jefferies belässt Generali auf 'Buy' - Ziel 28,50 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Assicurazioni Generali Aktie

Die Assicurazioni Generali Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,59 % und einem Kurs von 45,04 auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 22:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Assicurazioni Generali Aktie um +3,26 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,41 %.

Die Marktkapitalisierung von Assicurazioni Generali bezifferte sich zuletzt auf 68,52 Mrd..

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 73,00EUR was eine Bandbreite von -37,32 %/+63,42 % bedeutet.