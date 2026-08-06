JEFFERIES stuft QIAGEN NV auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Qiagen nach einer Telefonkonferenz anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 46 auf 48 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Tycho Peterson hob am Donnerstag unter anderem die konservative Prognose des Labordienstleisters und Diagnostikkonzerns für das laufende Jahr sowie die Zuversicht des Managements hinsichtlich des Ausblicks für den wichtigen Tuberkulosetest Quantiferon für 2027 hervor./la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 15:15 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 15:15 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 15:15 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 15:15 / ET
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Die Qiagen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,83 % und einem Kurs von 36,20EUR auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 22:48 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Tycho Peterson
Analysiertes Unternehmen: QIAGEN NV
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Tycho Peterson
Analysiertes Unternehmen: QIAGEN NV
Aktieneinstufung neu: positiv
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