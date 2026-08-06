ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Siemens auf 'Overweight' - Ziel 345 Euro
- JPMorgan belässt Siemens auf Overweight mit 345 Euro
- Siemens übertrifft Erwartungen im Quartal deutlich
- Späte Aufträge belasten Digital Industries und den Kurs
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens anlässlich der jüngst veröffentlichten Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 345 Euro belassen. Der Technologiekonzern habe seine und die Markterwartungen alles in allem komfortabel übertroffen, schrieb Phil Buller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings habe er nicht damit gerechnet, dass Aufträge im Unternehmensbereich Digital Industries so spät in der Berichtssaison ausbleiben würden. Der durch diesen Faktor bedingte Kursrutsch sei nachvollziehbar. Mit Blick auf das neue Geschäftsjahr aber halte er die Aktien weiterhin für attraktiv bewertet./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 16:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 16:07 / BST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie
Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,52 % und einem Kurs von 273,3 auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um -2,90 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,08 %.
Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 223,88 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 311,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 345,00EUR was eine Bandbreite von -3,42 %/+23,40 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 345 Euro
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Community Beiträge zu Siemens - 723610 - DE0007236101
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https://defence-network.com/nrw-siemens-production-launch-ce…
ich denke mal die 300 € Marke wird noch genommen Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/look.gif
ja der eine Auftrag ist Pillepalle,