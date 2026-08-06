Trump
Denke, dass der Krieg ziemlich bald endet
- Trump erwartet baldiges Ende des Iran-Kriegs
- Verhandlungen über Öffnung der Straße von Hormus
- Präsident nennt keinen Termin für ein Abkommen
WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump geht nach eigenen Angaben davon aus, dass der Iran-Krieg "ziemlich bald" enden könnte. "Ich denke nicht, dass sie noch lange durchhalten können", sagte er mit Blick auf den Iran vor Reportern im Oval Office. Auf die Frage, ob eine Einigung zur Öffnung der Straße von Hormus erreicht worden sei, sagte Trump, er sei in Verhandlungen eingebunden. "Es könnte bald sein." Auffällig war, dass der Präsident anders als an den Vortagen keinen Wochentag für ein mögliches Abkommen mehr nannte. Trump hatte diese Woche Hoffnungen geweckt, dass am Mittwoch oder Donnerstag die für den Öltransport wichtige Meerenge geöffnet werden könnte./rin/DP/he
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Das wird noch eine Weile so bleiben. Das krasse ist, dass die Algos immer noch auf die Fakenews von Trump reagieren, allerdings glaube ich, es liegt daran, dass sich Trumps Buddies im Vorfeld der News zu ungewöhnlichen Zeiten in Veröffentlichung der News massiv "richtig" positionieren. Das triggert dann die übrigen Algos, die ohne die "Trumpeinflüsterungen" schon im Vorfeld zu kennen, arbeiten müssen. Es ist ein absolute Sauerei wie offen und ungeniert an den Märkten manipuliert wird, ohne dass Aussichtsinstanzen einschreiten bzw. die Handelnden irgendwelche Konsequenzen zu befürchten müssen.
Ich denke das wird noch eine Zeit gehen.