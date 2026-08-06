ANALYSE-FLASH
JPMorgan hebt Ziel für Commerzbank auf 38 Euro - 'Neutral'
- JPMorgan hebt Commerzbank-Kursziel auf 38 Euro
- Einstufung für die Commerzbank bleibt auf Neutral
- Gewinnschätzung steigt dank höherer Erträge und Kostenverluste
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Commerzbank anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 37 auf 38 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er habe seine Schätzung für den bereinigten Gewinn je Aktie des Finanzhauses in diesem Jahr moderat erhöht, schrieb Kian Abouhossein in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er rechne nun mit etwas höheren Erträgen und niedrigeren Kosten./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 20:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 20:37 / BST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie
Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,73 % und einem Kurs von 38,59 auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um +3,51 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,54 %.
Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 44,01 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,29EUR. Von den letzten 7 Analysten der Commerzbank Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von -5,32 %/+10,03 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 38 Euro
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Community Beiträge zu Commerzbank - CBK100 - DE000CBK1001
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Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Commerzbank eingestellt.
Zahlen sehen sehr gut aus - ich erwarte die >40 € in den nächsten Tagen, bei normalem Gesamtmarkt. 📈
Lieber seniortrader
Du laberst nur Mist....wie sagte Dieter Nuhr...wenn man keine Ahnung hat einfach mal Fr.... halten.