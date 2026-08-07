Comeback-Aktie oder Vorsicht? Gerresheimer, Novo Nordisk, American Atomics Die Aktie von Novo Nordisk ist innerhalb weniger Handelstage um rund 10 % eingebrochen. Damit ist das im April gestartete Comeback der Aktie des Pharmagiganten bis auf Weiteres beendet. Nach enttäuschenden Studiendaten sorgte eine schwächer als …



