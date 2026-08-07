Comeback-Aktie oder Vorsicht? Gerresheimer, Novo Nordisk, American Atomics
Die Aktie von Novo Nordisk ist innerhalb weniger Handelstage um rund 10 % eingebrochen. Damit ist das im April gestartete Comeback der Aktie des Pharmagiganten bis auf Weiteres beendet. Nach enttäuschenden Studiendaten sorgte eine schwächer als …
Foto: esg-aktien.de
Die Aktie von Novo Nordisk ist innerhalb weniger Handelstage um rund 10 % eingebrochen. Damit ist das im April gestartete Comeback der Aktie des Pharmagiganten bis auf Weiteres beendet. Nach enttäuschenden Studiendaten sorgte eine schwächer als erwartete Anhebung der Prognose für Enttäuschung bei Anlegern. Auf ein Comeback spekulieren können Anleger bei American Atomics. Das Unternehmen arbeitet am Aufbau einer integrierten Wertschöpfungskette im Uran-Bereich. Mit Blick auf die weltweiten Ausbauziele bei Atomkraftwerken kann eigentlich kein Zweifel daran bestehen, dass das Unternehmen mit einer starken Urannachfrage rechnen kann. Hoffnung auf ein Comeback gibt es bei Gerresheimer. Der Verkauf von Unternehmensteilen spült über eine Milliarde in die Kasse des angeschlagenen Verpackungsspezialisten. Die Börse rätselt noch, ob dies ein Befreiungsschlag ist oder ob man durch den Verkauf von Tafelsilber nur einige Löcher stopft.
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