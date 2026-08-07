HPQ Silicon vor dem Durchbruch? Evonik und Rheinmetall liefern bereits: Drei spannende Aktien im Check

Neue Batterien sollen Drohnen länger in der Luft halten, innovative Produktionsverfahren die Spezialchemie revolutionieren und milliardenschwere Rüstungsaufträge die Kapazitäten der Industrie auslasten. Die Unternehmen HPQ Silicon, Evonik und …



