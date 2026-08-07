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    HPQ Silicon vor dem Durchbruch? Evonik und Rheinmetall liefern bereits: Drei spannende Aktien im Check

    Neue Batterien sollen Drohnen länger in der Luft halten, innovative Produktionsverfahren die Spezialchemie revolutionieren und milliardenschwere Rüstungsaufträge die Kapazitäten der Industrie auslasten. Die Unternehmen HPQ Silicon, Evonik und …

    HPQ Silicon vor dem Durchbruch? Evonik und Rheinmetall liefern bereits: Drei spannende Aktien im Check
    Foto: zukunftsbilanzen.de
    Neue Batterien sollen Drohnen länger in der Luft halten, innovative Produktionsverfahren die Spezialchemie revolutionieren und milliardenschwere Rüstungsaufträge die Kapazitäten der Industrie auslasten. Die Unternehmen HPQ Silicon, Evonik und Rheinmetall entwickeln innovative Technologien und Hightechprodukte und setzen damit an unterschiedlichen Stellen dieser Wachstumsmärkte an. Die Chancen für Anleger sind groß, die Risiken allerdings sehr unterschiedlich verteilt. Wir stellen das Trio im Aktiencheck näher vor.

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    Verfasst von Zukunftsbilanzen
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