Telekom, Deutsche Bank & Power Metallic Mines: Solide Cashflows, Kursrally und eine 200 %-Chance!
Die Schwergewichte im DAX glänzen derzeit mit starken Quartalszahlen. In Kanada braut sich eine hochspannende Rohstoff-Story zusammen. Die Deutsche Telekom überzeugt mit beschleunigtem Wachstum und gehobenen Cashflow-Zielen. Die Deutsche Bank steht …
Foto: zukunftsbilanzen.de
Die Schwergewichte im DAX glänzen derzeit mit starken Quartalszahlen. In Kanada braut sich eine hochspannende Rohstoff-Story zusammen. Die Deutsche Telekom überzeugt mit beschleunigtem Wachstum und gehobenen Cashflow-Zielen. Die Deutsche Bank steht dank glänzender Zahlen im Investmentbanking vor einer spürbaren Neubewertung. Der Explorer Power Metallic Mines überzeugt in Quebec mit außergewöhnlichen Polymetall-Funden. Kann der kleine Rohstoffwert die deutschen Konzernriesen in Sachen Rendite in den Schatten stellen? Wir haben die Kennzahlen, die jüngsten Unternehmensnews und die aktuellen Chartbilder genauer unter die Lupe genommen.
Lesen sie den Artikel hier weiter
Lesen sie den Artikel hier weiter
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte