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    Telekom, Deutsche Bank & Power Metallic Mines: Solide Cashflows, Kursrally und eine 200 %-Chance!

    Die Schwergewichte im DAX glänzen derzeit mit starken Quartalszahlen. In Kanada braut sich eine hochspannende Rohstoff-Story zusammen. Die Deutsche Telekom überzeugt mit beschleunigtem Wachstum und gehobenen Cashflow-Zielen. Die Deutsche Bank steht …

    Telekom, Deutsche Bank & Power Metallic Mines: Solide Cashflows, Kursrally und eine 200 %-Chance!
    Foto: zukunftsbilanzen.de
    Die Schwergewichte im DAX glänzen derzeit mit starken Quartalszahlen. In Kanada braut sich eine hochspannende Rohstoff-Story zusammen. Die Deutsche Telekom überzeugt mit beschleunigtem Wachstum und gehobenen Cashflow-Zielen. Die Deutsche Bank steht dank glänzender Zahlen im Investmentbanking vor einer spürbaren Neubewertung. Der Explorer Power Metallic Mines überzeugt in Quebec mit außergewöhnlichen Polymetall-Funden. Kann der kleine Rohstoffwert die deutschen Konzernriesen in Sachen Rendite in den Schatten stellen? Wir haben die Kennzahlen, die jüngsten Unternehmensnews und die aktuellen Chartbilder genauer unter die Lupe genommen.

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