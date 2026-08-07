Telekom, Deutsche Bank & Power Metallic Mines: Solide Cashflows, Kursrally und eine 200 %-Chance! Die Schwergewichte im DAX glänzen derzeit mit starken Quartalszahlen. In Kanada braut sich eine hochspannende Rohstoff-Story zusammen. Die Deutsche Telekom überzeugt mit beschleunigtem Wachstum und gehobenen Cashflow-Zielen. Die Deutsche Bank steht …



