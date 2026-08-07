Newmark übernimmt L+P Immobilienbewertung und baut damit sein Bewertungs- und Beratungsgeschäft in Europa aus

NEW YORK und MÜNCHEN, 7. August 2026 /PRNewswire/ -- Newmark Group, Inc. (Nasdaq: NMRK) („Newmark" oder das „Unternehmen"), ein führender Berater und Dienstleister im Bereich Gewerbeimmobilien für große institutionelle Investoren, globale Konzerne sowie weitere Eigentümer und Nutzer, gibt die Übernahme der L+P Immobilienbewertungs GmbH („L+P") bekannt. L+P wird künftig Teil von Newmarks Geschäftsbereich Valuation & Advisory (Bewertung und Beratung) innerhalb von Investor Solutions.

L+P wurde vor mehr als 25 Jahren gegründet und hat sich zu einem der etabliertesten Full-Service-Anbieter für Immobilienbewertung in Deutschland entwickelt. Mit mehr als 40 Beschäftigten betreut das Unternehmen institutionelle Kunden in ganz Europa. Das Unternehmen verfügt über umfassende Fachkompetenz in den Bereichen Gewerbe-, Wohn- und Spezialimmobilien und verbindet fundierte Kenntnisse der lokalen Märkte mit einem langjährigen Ruf für hochwertige Bewertungen.

„Unser Fokus lag stets auf einer unabhängigen, verlässlichen und hochwertigen Beratung im Bereich Immobilienbewertung", sagte Dr. Helge Ludwig, Gründer von L+P. „Durch den Zusammenschluss mit Newmark können wir diese Fachkompetenz mit einer internationalen Plattform und ergänzenden Technologiekompetenzen verbinden. Gemeinsam können wir unseren Kunden einen größeren Mehrwert bieten und zugleich neue Chancen für unsere Beschäftigten schaffen."

„L+P ist eine hervorragende Ergänzung für Newmark und ein weiterer wichtiger Schritt beim Ausbau unseres Geschäftsbereichs Valuation & Advisory in ganz Europa", sagte John Busi, Präsident von Newmark Valuation & Advisory. „Mit unserer vierten Übernahme im Bereich Valuation & Advisory in diesem Jahr stärken wir unsere Fähigkeit weiter, Kunden durch branchenführende Fachkompetenz, technologiegestützte Leistungen und eine wachsende internationale Plattform zu unterstützen."

„Der deutsche Markt verlangt nach Bewertungskompetenz, die fachliche Genauigkeit mit jahrzehntelanger Markterfahrung verbindet", sagte Marcus Lütgering, Leiter des Deutschlandgeschäfts bei Newmark. „Mit L+P gewinnen wir ein Team hinzu, das seit mehr als einem Vierteljahrhundert das Vertrauen von Investoren, Banken, Fondsinitiatoren sowie öffentlichen Auftraggebern genießt und für sie präzise, gerichtlich belastbare Gutachten erstellt. Gemeinsam können wir Investoren, Kreditgebern und institutionellen Kunden einen noch größeren Mehrwert bieten."