Rheinmetall greift TKMS an! Renk-Aktie +20 %! Volatus Aerospace mit neuer Drohnenanwendung! Die Renk-Aktie hat in wenigen Tagen rund 20 % an Wert gewinnen können. Gestern kamen dann die Halbjahreszahlen. Diese hatten Licht und Schatten. Kann die Aktie ihre Rally fortsetzen? Um fast 30 % ist die Aktie von DroneShield zuletzt explodiert. …



