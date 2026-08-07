Rheinmetall greift TKMS an! Renk-Aktie +20 %! Volatus Aerospace mit neuer Drohnenanwendung!
Die Renk-Aktie hat in wenigen Tagen rund 20 % an Wert gewinnen können. Gestern kamen dann die Halbjahreszahlen. Diese hatten Licht und Schatten. Kann die Aktie ihre Rally fortsetzen? Um fast 30 % ist die Aktie von DroneShield zuletzt explodiert. …
Foto: esg-aktien.de
Die Renk-Aktie hat in wenigen Tagen rund 20 % an Wert gewinnen können. Gestern kamen dann die Halbjahreszahlen. Diese hatten Licht und Schatten. Kann die Aktie ihre Rally fortsetzen? Um fast 30 % ist die Aktie von DroneShield zuletzt explodiert. Dennoch hat sich das Wertpapier von Volatus Aerospace in 2026 bisher besser entwickelt. Die Aktie des Drohnenspezialisten hat Nachholpotenzial. Die jüngste Meldung zeigt, dass die Wachstumschancen der Kanadier nicht nur im militärischen Bereich stark sind, sondern auch im zivilen. Künftig will man autonome Schwerlastflugzeuge zur Waldbrandbekämpfung, den Katastrophenschutz und weitere staatliche Anwendungen in Kanada etablieren.
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