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    Koalitionssprecher

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    Elf Verletzte bei Huthi-Angriffen in Saudi-Arabien

    Für Sie zusammengefasst
    • Huthi-Angriffe verletzen elf Zivilisten in Nadschran
    • Sieben saudische Staatsbürger erleiden Verbrennungen
    • Koalition wirft Huthi Verstoß gegen Völkerrecht vor
    Koalitionssprecher - Elf Verletzte bei Huthi-Angriffen in Saudi-Arabien
    Foto: Siarhei - 356130783

    RIAD (dpa-AFX) - Nach Angaben des von Saudi-Arabien angeführten Militärbündnisses im Jemen sind bei Angriffen der jemenitischen Huthi-Miliz mindestens elf Zivilisten in Saudi-Arabien verletzt worden. Sieben seien saudische Staatsbürger gewesen, die bei dem Beschuss in der Region Nadschran unter anderem Verbrennungen erlitten hätten, teilte Koalitionssprecher Turki al-Maliki in der Nacht auf der Plattform X mit. Zudem seien zwei Staatsbürger Ägyptens sowie einer Pakistans und einer des Jemens aufgrund der "terroristischen Huthi-Angriffe" am Donnerstag verletzt worden.

    Die Huthi hätten "wahllos zivile Objekte" beschossen, was einen eklatanten Verstoß gegen das Völkerrecht darstellte, hieß es. Weitere Details wurden nicht genannt.

    Die Huthi hatten den Jemen, ein armes Land auf der Arabischen Halbinsel, 2014 förmlich überrannt und in einen Bürgerkrieg gestürzt. Saudi-Arabien unterstützt die jemenitische Regierung, während die Huthi Hilfe des Irans bekommen. 2022 trat in dem Konflikt eine Waffenruhe in Kraft, kleinere Gefechte gab es allerdings auch danach weiterhin.

    Zuletzt eskalierten die Kämpfe vor einigen Wochen mit Luftangriffen in der Hauptstadt Sanaa. Die Huthi griffen in der Folge auch mehrere saudische Schiffe an oder zwangen sie zu Kurswechseln. Am Donnerstag wurden bei Angriffen der Huthi-Miliz im Jemen Regierungskreisen zufolge mehrere Menschen getötet und verletzt. Die Miliz habe mit Raketen und Drohnen Ziele der Streitkräfte in den jemenitischen Provinzen Marib und Hadramaut angegriffen, teilte das Verteidigungsministerium mit./vee/DP/zb







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