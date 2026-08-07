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    Reiches Politik verhindert günstige Strompreise

    Für Sie zusammengefasst
    • Grüne nennen Reiches Strompreisprognose unredlich
    • Fossile Gaskraftwerke schaffen teure Abhängigkeiten
    • Grüne fordern mehr Erneuerbare und Energiespeicher
    Grüne - Reiches Politik verhindert günstige Strompreise
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Grünen kritisieren die von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) geäußerte Erwartung sinkender Strompreise als unredlich. "Sie selbst sorgt durch den weiteren Ausbau fossiler Gaskraftwerke für gefährliche Abhängigkeit von teuren fossilen Energien", sagte Fraktionsvize Julia Verlinden der Deutschen Presse-Agentur. Nötig sei stattdessen ein massiver Ausbau erneuerbarer Energien und Speicher.

    "Erneuerbare sind der Garant für günstige Strompreise", meinte die Grünen-Politikerin. Kalifornien und Spanien machten vor, wie man teures Gas ersetzen könne. "Die Energieministerin verhindert günstigen Strom, wenn sie Menschen Steine in den Weg legt, die Solaranlagen auf ihren Dächern installieren wollen und wenn sie zugleich die Netzbetreiber nicht angemessen in die Pflicht nimmt, die Netze endlich fit für mehr erneuerbaren Strom zu machen", sagte Verlinden.

    Reiche hatte der dpa gesagt, sie rechne mittelfristig mit sinkenden Strompreisen in Deutschland - allerdings werde dies erst Mitte der 2030er Jahre spürbar werden. Die CDU-Politikerin wies außerdem Kritik zurück, mit ihren Reformplänen werde die Energiewende ausgebremst./vsr/DP/zb






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