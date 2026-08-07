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    Fairplay-Vereinbarung soll Internet-Ausbau beschleunigen

    Für Sie zusammengefasst
    • Freiwillige Netzöffnung soll Ausbau beschleunigen
    • Anbieter wollen Glasfaser- und 5G-Netze teilen
    • Offene Netze versprechen mehr Auswahl für Kunden
    Fairplay-Vereinbarung soll Internet-Ausbau beschleunigen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Um den Ausbau von schnellem Internet und Mobilfunk in Deutschland zu beschleunigen, schlägt ein Bündnis aus Stadtwerken und regionalen Telekommunikationsanbietern eine freiwillige Branchenvereinbarung vor. Die drei Branchenverbände BDEW, Breko und VKU - deren Mitgliedsunternehmen zusammen für knapp 60 Prozent der deutschen Glasfaseranschlüsse stehen - wollen damit neue staatliche Vorschriften verhindern und stattdessen auf freiwillige Kooperation setzen.

    Der Kern der Initiative namens "Fairplay-Agreement" liegt in einer gegenseitigen Öffnung der Netze ("Open Access"). Bislang scheitert eine flächendeckende Versorgung oft daran, dass Netze nicht geteilt werden oder Konkurrenten Straßen ein zweites Mal aufreißen, um eigene Glasfaserkabel parallel zu verlegen.

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    Glasfaserleitungen freigeben

    Nach dem Willen der Verbände sollen sich Festnetzanbieter verpflichten, ihre Glasfaserleitungen zu fairen und gleichen Bedingungen für Konkurrenten freizugeben. Im Gegenzug fordern sie, dass auch die großen Mobilfunknetzbetreiber ihre Masten und 5G-Netze für andere Anbieter öffnen, um nahtlose Kombi-Angebote aus Festnetz und Mobilfunk zu ermöglichen.

    Mit dem Vorstoß reagieren die Verbände auf Pläne der Bundesregierung, den Netzzugang künftig per Gesetz (§ 22a TKG) und über die Bundesnetzagentur strenger zu regeln. Aus Sicht der Anbieter schafft eine solche behördliche Regulierung jedoch Unsicherheit und schreckt Investoren ab.

    Deutsche Telekom ist der "Elefant im Raum"

    Auch wenn der Marktführer Deutsche Telekom im Papier nicht genannt wird, gilt der Bonner Konzern als Hauptadressat: Die regionalen Betreiber wollen verhindern, dass die Telekom in bereits versorgten Gebieten doppelt baut, und verlangen im Gegenzug fairen Zugang zum Telekom-Mobilfunknetz. Die Deutsche Telekom weist den Vorwurf eines gezielten oder unfairen Doppelausbaus regelmäßig zurück und betont, dass freier Wettbewerb und der eigenwirtschaftliche Netzausbau auch den Kunden die beste Infrastruktur und Anbieterauswahl sichern würden.

    Für Verbraucherinnen und Verbraucher könnte die Vereinbarung handfeste Vorteile bringen: Wenn Anbieter die bestehende Infrastruktur teilen, erhöht sich die Auswahl an Internetanbietern auf demselben Anschluss, unnötige Baustellen in Wohngebieten werden vermieden und der Wechsel zwischen Anbietern wird vereinfacht. Die Verbände forderten das Digitalministerium und die Bundesnetzagentur nun auf, entsprechende Verhandlungen zwischen den Marktteilnehmern einzuleiten./chd/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie

    Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,04 % und einem Kurs von 29,15 auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um +7,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,11 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 142,20 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +20,86 %/+38,12 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Deutsche Telekom - 555750 - DE0005557508

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die positive Einschätzung der Telekom nach dem Q2-Call. Die geplanten Aktienrückkäufe von bis zu 5 Mrd. Euro beziehungsweise eine Gesamtaktionärsvergütung von bis zu 10 Mrd. Euro gelten als Signal gegen die angenommene Unterbewertung und könnten Kurs sowie Dividende stützen. Diskutiert werden zudem EPS-Potenzial, der TMUS-Anteil und SpaceX/Starlink: keine ernsthafte Bedrohung für das Kerngeschäft, sondern eher Ergänzung. 6G gilt als langfristiger Wachstumstreiber.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

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    dpa-AFX
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