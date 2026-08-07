Fairplay-Vereinbarung soll Internet-Ausbau beschleunigen
- Freiwillige Netzöffnung soll Ausbau beschleunigen
- Anbieter wollen Glasfaser- und 5G-Netze teilen
- Offene Netze versprechen mehr Auswahl für Kunden
BERLIN (dpa-AFX) - Um den Ausbau von schnellem Internet und Mobilfunk in Deutschland zu beschleunigen, schlägt ein Bündnis aus Stadtwerken und regionalen Telekommunikationsanbietern eine freiwillige Branchenvereinbarung vor. Die drei Branchenverbände BDEW, Breko und VKU - deren Mitgliedsunternehmen zusammen für knapp 60 Prozent der deutschen Glasfaseranschlüsse stehen - wollen damit neue staatliche Vorschriften verhindern und stattdessen auf freiwillige Kooperation setzen.
Der Kern der Initiative namens "Fairplay-Agreement" liegt in einer gegenseitigen Öffnung der Netze ("Open Access"). Bislang scheitert eine flächendeckende Versorgung oft daran, dass Netze nicht geteilt werden oder Konkurrenten Straßen ein zweites Mal aufreißen, um eigene Glasfaserkabel parallel zu verlegen.
Glasfaserleitungen freigeben
Nach dem Willen der Verbände sollen sich Festnetzanbieter verpflichten, ihre Glasfaserleitungen zu fairen und gleichen Bedingungen für Konkurrenten freizugeben. Im Gegenzug fordern sie, dass auch die großen Mobilfunknetzbetreiber ihre Masten und 5G-Netze für andere Anbieter öffnen, um nahtlose Kombi-Angebote aus Festnetz und Mobilfunk zu ermöglichen.
Mit dem Vorstoß reagieren die Verbände auf Pläne der Bundesregierung, den Netzzugang künftig per Gesetz (§ 22a TKG) und über die Bundesnetzagentur strenger zu regeln. Aus Sicht der Anbieter schafft eine solche behördliche Regulierung jedoch Unsicherheit und schreckt Investoren ab.
Deutsche Telekom ist der "Elefant im Raum"
Auch wenn der Marktführer Deutsche Telekom im Papier nicht genannt wird, gilt der Bonner Konzern als Hauptadressat: Die regionalen Betreiber wollen verhindern, dass die Telekom in bereits versorgten Gebieten doppelt baut, und verlangen im Gegenzug fairen Zugang zum Telekom-Mobilfunknetz. Die Deutsche Telekom weist den Vorwurf eines gezielten oder unfairen Doppelausbaus regelmäßig zurück und betont, dass freier Wettbewerb und der eigenwirtschaftliche Netzausbau auch den Kunden die beste Infrastruktur und Anbieterauswahl sichern würden.
Für Verbraucherinnen und Verbraucher könnte die Vereinbarung handfeste Vorteile bringen: Wenn Anbieter die bestehende Infrastruktur teilen, erhöht sich die Auswahl an Internetanbietern auf demselben Anschluss, unnötige Baustellen in Wohngebieten werden vermieden und der Wechsel zwischen Anbietern wird vereinfacht. Die Verbände forderten das Digitalministerium und die Bundesnetzagentur nun auf, entsprechende Verhandlungen zwischen den Marktteilnehmern einzuleiten./chd/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie
Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,04 % und einem Kurs von 29,15 auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um +7,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,11 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 142,20 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +20,86 %/+38,12 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Deutsche Telekom - 555750 - DE0005557508
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutsche Telekom. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.
Musk stellt keine strategische Gefahr für die Telekom dar. Aber: Er ist auch nicht irrelevant. Die Wahrheit liegt zwischen „harmlos“ und „Bedrohung“ – und klar auf der harmlosen Seite.
1. Mobilfunkmarkt (urban/suburban): Musk ist keine Gefahr
Hier ist die Lage eindeutig:
- Starlink kann keine urbanen Mobilfunknetze ersetzen.
- Latenz, Spektrumeffizienz, Kapazität – alles Welten unter 5G/6G.
- TMUS, Verizon, AT&T haben massive Spektrum‑Reserven, Starlink nicht.
- Die „Direct‑to‑Cell“-Demos sind Marketing, kein Ersatz für echte Mobilfunknetze.
Fazit: Im Kerngeschäft der Telekom (Mobilfunk, FWA, Glasfaser) ist Musk keine Bedrohung.
2. Nischenmärkte: Musk ist relevant, aber ungefährlich für DTE
Starlink ist stark in:
- Rural Broadband
- Maritime
- Aviation
- Remote IoT
- Katastrophenkommunikation
Das sind Nischen, die die Telekom nicht als Kernumsatztreiber braucht.
Fazit: Relevanz: ja. Gefahr: nein.
Heute ist ein Teil der Katze aus dem Sack. ARP wird positiv aufgenommen. Der Cashberg wird in den nächsten Quartalen massiv anwachsen, sprich das ARP wird noch mehr ausgeweitet, bis die Masse erkennt, wie günstig DTE ist und der Kurs Richtung 45-50€ dreht. TMUS wird auch in den nächsten Quartalen viel Geld nach Bonn schleusen, trotz ARP- denn das Gespenst Spacex bzw. Starlink ist ja nach der Muskshow entzaubert. Musk kann den Mobilfunkmarkt gar nicht aufmischen, denn er braucht für seine Chips das gesamte Geld. Wer noch von dem großen IPO bei Spacex von 90 Mrd. träumt, sollte mal genau hinschauen, Spacex hat nur 10 Mrd. davon erhalten, der Rest ging an die Altaktionäre, sprich da ist das Kleingedruckte genau zu lesen. Wer noch den Deal von Spacex und Echostar und den Frequenzen anführt, der sollte nicht vergessen, dass Echostar dafür Spacexaktien bekam, die mittlerweile weit unter dem Ausgabepreis liegen - klar Echostar bekommt sicherlich noch mehr Spacex-aktien überschrieben, da die Aktie abschmiert. Aber Echostar kann diese Aktien leider nicht verkaufen, somit ist es nur eine Frage der Zeit, wann Echostar insolvent wird. Wenn Musk diese Frequenzen dann doch nicht sinnvoll nutzen kann, kommt wahrscheinlich TMUS zum Zuge und übernimmt diese, mit einem gewaltigem Abschlag, weil sie Cash haben - Brauchen tut TMUS diese Frequenzen nicht, denn ihr Netz ist ja erst zu 40-50% ausgelastet, anders als bei Verizone und AT&T, aber die haben kaum Cash, besonders weil sie für die nächsten großen Frequenzauktionen 2027 massiv Cash brauchen!
Das ist wohl weniger die Vorfreude auf die Q2 Zahlen als die Erleichterung über eine wohl nicht stattfindende Fusion mit TMUS.