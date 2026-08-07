Rheinmetall-Chef fordert mehr Schutz vor Drohnenangriffen
- Papperger fordert besseren Schutz vor Drohnen
- Deutschland ist noch nicht ausreichend geschützt
- Bund und Länder bauen Drohnenabwehr weiter aus
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Nach dem Fund einer Sprengstoff-Drohne auf dem Leipziger Flughafen hat der Vorstandsvorsitzende des Rüstungskonzerns Rheinmetall , Armin Papperger, mehr Anstrengungen Deutschlands bei der Drohnenabwehr angemahnt. "Wir müssen unbedingt etwas tun, um diese Drohnenangriffe sehr schnell zu erkennen und um diese Drohnen dann notfalls auch abschießen zu können", sagte Papperger der Deutschen Presse-Agentur.
Deutschland sei nicht ausreichend geschützt vor solchen Attacken, denn es sei noch nicht überall mit Abwehrtechnologie ausgestattet. "Und es gibt neben den Flughäfen noch viele andere Ziele, die kritisch in unserer Infrastruktur sind." Die Vorfälle mit Drohnen werden sich nach Einschätzung Pappergers häufen. "Es ist ja nicht so, dass das zum ersten Mal passiert ist.". Erstmals aber sei aber wohl Sprengstoff an einer Drohne befestigt gewesen.
Technologisch sei Deutschland in der Lage, kritische Infrastruktur zu schützen, sagte Papperger. Als erstes müsse aber definiert werden, was geschützt werden solle. Dann müsse überlegt werden, mit welcher Technologie die kritische Infrastruktur geschützt werden solle. "Und das darf nicht halbherzig geschehen, sondern man muss es vernünftig machen, so dass man anfliegende Drohnen schon von Weitem erkennt, aber auch solche, die kurzfristig aufsteigen." Da müsse dann auch der Gesetzgeber tätig werden.
Mehrere Abwehrmaßnahmen bereits ergriffen
Deutschland hat seit 2025 eine Reihe konkreter Maßnahmen zur Drohnenabwehr ergriffen - von neuen Gesetzen über spezialisierte Einheiten bis hin zu technischen Systemen. So haben Bund und Länder etwa ein Gemeinsames Drohnenabwehrzentrum (GDAZ) bei der Bundespolizei eingerichtet. Ende 2025 wurde eine neue Drohnenabwehreinheit der Bundespolizei in Dienst gestellt.
Auch Unternehmen arbeiten an Abwehrsystemen. Rheinmetall arbeitet nach Worten Pappergers etwa mit der Telekom zusammen, um künftig Funkmasten zur frühzeitigen Erkennung von Drohnen in ganz Deutschland zu nutzen. Das Rüstungsunternehmen habe auch ein Frühwarnsystem entwickelt, das potenzielle Bedrohungen aus der Luft bereits im weiten Vorfeld erkennen, identifizieren und lückenlos verfolgen könne. Auch andere Rüstungskonzerne entwickeln Systeme zur Erkennung und Abwehr von Drohnen.
Ein Mitarbeiter des Flughafens Leipzig hatte die mit Sprengstoff bestückte Drohne in der Nacht zum Mittwoch auf der Südpiste des Flughafens Leipzig/Halle bemerkt. Sie befand sich nach Angaben aus Sicherheitskreisen nahe einer ukrainischen Transportmaschine vom Typ Antonow AN-124 Condor. Spezialisten der Bundespolizei entschärften die Sprengvorrichtung./dot/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,99 % und einem Kurs von 1.152 auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +0,32 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,35 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 52,66 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.731,25EUR. Von den letzten 8 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.300,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.300,00EUR was eine Bandbreite von +13,44 %/+100,70 % bedeutet.
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Auch wenn zurzeit über RHM die Sonne scheint, bis zur 200-Tage-Linie ist noch viel Fleißarbeit erforderlich.
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So ermutigend die Entwicklung ist, die wirklich entscheidenden Weichen stehen noch aus. Knapp über dem aktuellen Kursniveau warten die Hürden bei 1.234/1.241 Euro und 1.304/1.310 Euro sowie oberhalb von 1.322 Euro, und dieser Bereich jenseits von 1.300 Euro ist derzeit noch nicht in Reichweite. Erst darüber käme die 200-Tage-Linie bei 1.355,0 Euro in den Blick, deren Rückeroberung den seit Oktober laufenden Abwärtstrend beenden würde. Bis zu diesem übergeordneten Signal ist es also noch ein gutes Stück, und ohne den Bruch dieser Marken bleibt die Rheinmetall Aktie trotz aller Fortschritte eine Erholung innerhalb des größeren Abwärtstrends.
Nach unten hat sich die Ausgangslage dagegen spürbar gefestigt. Die eroberte 50-Tage-Linie bei 1.122,8 Euro und die 1.100er-Marke dienen nun als erste Haltelinie, darunter fängt die 20-Tage-Linie bei 1.047,1 Euro ab. Erst ein Rückfall unter dieses Bündel würde das frische Bild wieder eintrüben. Das Baissetief zwischen 936/942 Euro und 900,2 Euro, das zugleich das 52-Wochen-Tief markiert, ist mit dem jüngsten Schub in komfortable Ferne gerückt. Für die Anleger des Düsseldorfer Konzerns lautet die Lage damit: Der Boden trägt, das Momentum stimmt, und der Kapitalfluss dreht in die richtige Richtung. Ob daraus eine echte Trendwende wird, entscheidet sich aber erst an den Widerständen oberhalb von 1.300 Euro und letztlich an der 200-Tage-Linie.
Die Luft wird dünn für unsere lieben Shortys
D. E. Shaw und Capital Fund Management reduzieren ihre Shortpositionen auf RHM