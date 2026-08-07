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    Rheinmetall-Chef fordert mehr Schutz vor Drohnenangriffen

    Für Sie zusammengefasst
    • Papperger fordert besseren Schutz vor Drohnen
    • Deutschland ist noch nicht ausreichend geschützt
    • Bund und Länder bauen Drohnenabwehr weiter aus
    Rheinmetall-Chef fordert mehr Schutz vor Drohnenangriffen
    Foto: 472849734

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Nach dem Fund einer Sprengstoff-Drohne auf dem Leipziger Flughafen hat der Vorstandsvorsitzende des Rüstungskonzerns Rheinmetall , Armin Papperger, mehr Anstrengungen Deutschlands bei der Drohnenabwehr angemahnt. "Wir müssen unbedingt etwas tun, um diese Drohnenangriffe sehr schnell zu erkennen und um diese Drohnen dann notfalls auch abschießen zu können", sagte Papperger der Deutschen Presse-Agentur.

    Deutschland sei nicht ausreichend geschützt vor solchen Attacken, denn es sei noch nicht überall mit Abwehrtechnologie ausgestattet. "Und es gibt neben den Flughäfen noch viele andere Ziele, die kritisch in unserer Infrastruktur sind." Die Vorfälle mit Drohnen werden sich nach Einschätzung Pappergers häufen. "Es ist ja nicht so, dass das zum ersten Mal passiert ist.". Erstmals aber sei aber wohl Sprengstoff an einer Drohne befestigt gewesen.

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    Technologisch sei Deutschland in der Lage, kritische Infrastruktur zu schützen, sagte Papperger. Als erstes müsse aber definiert werden, was geschützt werden solle. Dann müsse überlegt werden, mit welcher Technologie die kritische Infrastruktur geschützt werden solle. "Und das darf nicht halbherzig geschehen, sondern man muss es vernünftig machen, so dass man anfliegende Drohnen schon von Weitem erkennt, aber auch solche, die kurzfristig aufsteigen." Da müsse dann auch der Gesetzgeber tätig werden.

    Mehrere Abwehrmaßnahmen bereits ergriffen

    Deutschland hat seit 2025 eine Reihe konkreter Maßnahmen zur Drohnenabwehr ergriffen - von neuen Gesetzen über spezialisierte Einheiten bis hin zu technischen Systemen. So haben Bund und Länder etwa ein Gemeinsames Drohnenabwehrzentrum (GDAZ) bei der Bundespolizei eingerichtet. Ende 2025 wurde eine neue Drohnenabwehreinheit der Bundespolizei in Dienst gestellt.

    Auch Unternehmen arbeiten an Abwehrsystemen. Rheinmetall arbeitet nach Worten Pappergers etwa mit der Telekom zusammen, um künftig Funkmasten zur frühzeitigen Erkennung von Drohnen in ganz Deutschland zu nutzen. Das Rüstungsunternehmen habe auch ein Frühwarnsystem entwickelt, das potenzielle Bedrohungen aus der Luft bereits im weiten Vorfeld erkennen, identifizieren und lückenlos verfolgen könne. Auch andere Rüstungskonzerne entwickeln Systeme zur Erkennung und Abwehr von Drohnen.

    Ein Mitarbeiter des Flughafens Leipzig hatte die mit Sprengstoff bestückte Drohne in der Nacht zum Mittwoch auf der Südpiste des Flughafens Leipzig/Halle bemerkt. Sie befand sich nach Angaben aus Sicherheitskreisen nahe einer ukrainischen Transportmaschine vom Typ Antonow AN-124 Condor. Spezialisten der Bundespolizei entschärften die Sprengvorrichtung./dot/DP/zb

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,99 % und einem Kurs von 1.152 auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +0,32 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,35 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 52,66 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.731,25EUR. Von den letzten 8 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.300,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.300,00EUR was eine Bandbreite von +13,44 %/+100,70 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die kurzfristig schwankende Kursentwicklung und die Frage, ob die Bewertung ausreichend Wachstum vorwegnimmt. Befürworter verweisen auf bestätigte Zahlen, hohen Auftragsbestand, starke Nachfrage sowie langfristige Chancen durch Munition, Raketen und Boxer-Aufträge. Skeptiker sehen Risiken durch mögliche Kürzungen deutscher Munitionsausgaben, Abhängigkeit von Großprogrammen, Ausführungsverzögerungen und die noch unsichere Marinesparte. Insgesamt bleibt die Fundamentallage stark, der Bewertungspuffer jedoch begrenzt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

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    dpa-AFX
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