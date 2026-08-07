Chinas Exporte nach Deutschland steigen weiter kräftig

PEKING (dpa-AFX) - Das Ungleichgewicht im Handel zwischen Deutschland und China wächst weiter. China exportierte im Juli Waren im Wert von 12,3 Milliarden US-Dollar (etwa 10,7 Milliarden Euro) nach Deutschland. Das waren 17,4 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie aus Daten der chinesischen Zollbehörde hervorgeht. In die andere Richtung entwickelte sich der Handel demnach deutlich schwächer: Chinas Importe aus Deutschland sanken um 2,7 Prozent auf 7,9 Milliarden Dollar.

Auch über einen längeren Zeitraum zeigt sich die wachsende Schieflage. Von Januar bis Juli legten Chinas Ausfuhren nach Deutschland um 18,8 Prozent auf 79,7 Milliarden Dollar zu. Die Einfuhren aus Deutschland stiegen dagegen nur um 1,1 Prozent auf 53 Milliarden Dollar. Der chinesische Handelsüberschuss mit Deutschland wuchs dadurch in den ersten sieben Monaten auf fast 27 Milliarden Dollar an.