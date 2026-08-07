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    Chinas Exporte nach Deutschland steigen weiter kräftig

    Für Sie zusammengefasst
    • Chinas Exporte nach Deutschland steigen deutlich
    • Deutsche Importe nach China gehen leicht zurück
    • Handelsüberschuss Chinas wächst auf 27 Milliarden
    Chinas Exporte nach Deutschland steigen weiter kräftig
    Foto: Siarhei - 356130783

    PEKING (dpa-AFX) - Das Ungleichgewicht im Handel zwischen Deutschland und China wächst weiter. China exportierte im Juli Waren im Wert von 12,3 Milliarden US-Dollar (etwa 10,7 Milliarden Euro) nach Deutschland. Das waren 17,4 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie aus Daten der chinesischen Zollbehörde hervorgeht. In die andere Richtung entwickelte sich der Handel demnach deutlich schwächer: Chinas Importe aus Deutschland sanken um 2,7 Prozent auf 7,9 Milliarden Dollar.

    Auch über einen längeren Zeitraum zeigt sich die wachsende Schieflage. Von Januar bis Juli legten Chinas Ausfuhren nach Deutschland um 18,8 Prozent auf 79,7 Milliarden Dollar zu. Die Einfuhren aus Deutschland stiegen dagegen nur um 1,1 Prozent auf 53 Milliarden Dollar. Der chinesische Handelsüberschuss mit Deutschland wuchs dadurch in den ersten sieben Monaten auf fast 27 Milliarden Dollar an.

    In Deutschland wächst schon länger die Sorge vor stärkerer chinesischer Konkurrenz. Als besonders betroffen gelten wichtige Branchen wie der Auto- und Maschinenbau. Viele deutsche Hersteller verlieren in China Marktanteile und treffen zugleich auf den Weltmärkten auf stärkere chinesische Konkurrenz.

    Im Gegensatz zum Handel mit Deutschland nahmen Chinas Importe aus vielen anderen Weltregionen kräftig zu. Insgesamt stiegen die chinesischen Einfuhren im Juli um 27,5 Prozent. Volkswirte hatten mit einem etwas stärkeren Anstieg gerechnet. Die Exporte legten um 23,9 Prozent zu. Das Wachstum bei den Ausfuhren fiel etwas höher aus, als Experten erwartet hatten.

    Die Einfuhren aus den ASEAN-Staaten stiegen um 36 Prozent, aus Russland um 26,8 Prozent, aus Afrika um 25 Prozent und aus den USA um 15,3 Prozent. Gleichzeitig erhöhte China seine Exporte in die ASEAN-Staaten um 38,4 Prozent und nach Afrika um 18,2 Prozent./jpt/DP/zb







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