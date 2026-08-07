Borussia Dortmund gibt Verteidiger Yan Couto nach Italien ab





Na, auch keine wirkliche Überraschung. Dem Spieler fehlt Konstanz bei der Leistung. Wer sollte denn bei den kolportierten Monsterpreisen die der BVB für den Spieler gerne möchte zuschlagen, wenn man sieht wie dilettantisch und stümperhaft der Spieler beim ausscheiden Deutschlands beim WM Spiel gegen Paraguay agierte und massive Mitschuld am Ausscheiden hatte (siehe das 0:1). Das deutsche Team wurde zur Halbzeit erlöst von Nmecha, weil Nagelsmann das überforderte Irrlicht auswechselte. Das haben Spielerbeobachter der großen Vereine doch auch gesehen.





So wie Nmecha in dem extrem wichtigen Spiel agierte, wäre der doch da nicht einmal 5 Millionen wert gewesen. Spielernoten dafür alle jenseits der 5. Wer zahlt als ambitionierter Großverein Monstersummen für einen Spieler der offensichtlich nicht in der Lage ist zuverlässig stabile Leistung abrufen, eher gegen harmlose kleine Gegner mal einen guten Tag hat und dann gerade in den Entscheidungsspielen ein Totalausfall ist? Denke dafür müßte Nmecha erst eine ganze Saison stabile starke Leistung zeigen bevor da ein Verein so viel Geld auf den Tisch legt. Das hat er beim BVB bislang eben noch nicht geschafft. Wie weit er das in der kommenden Saison schafft oder nicht schafft wird man abwarten müssen.





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