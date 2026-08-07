Borussia Dortmund gibt Verteidiger Yan Couto nach Italien ab
- Yan Couto wechselt auf Leihbasis zu Como
- Como spielt kommende Saison in der Champions League
- Angeblich umfasst die Leihe eine Kaufoption
DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund hat Abwehrspieler Yan Couto zu Como 1907 nach Italien verliehen. Der Club aus der Serie A hatte sich in der vergangenen Saison überraschend für die Champions League qualifiziert, in der auch der BVB als Vizemeister wieder vertreten sein wird. Der 24-Jährige hatte in der Schlussphase der vergangenen Saison sportlich keine große Rolle mehr beim BVB gespielt.
Der im Sommer 2024 von Manchester City nach Dortmund gekommene Brasilianer besitzt dort eigentlich einen Vertrag bis zum 30. Juni 2030. Über die Modalitäten des Leihgeschäfts sei Stillschweigen vereinbart worden, teilte der BVB mit. Angeblich soll laut Medien-Informationen für die einjährige Leihe eine Gebühr von zwei bis drei Millionen Euro fließen, zudem soll es eine Kaufoption geben./se/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie
Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 3,068 auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um +0,57 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,08 %.
Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 340,57 Mio..
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +62,73 %/+62,73 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Borussia Dortmund - 549309 - DE0005493092
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Borussia Dortmund. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Borussia Dortmund eingestellt.
Quelle: Stock3
Mit ihm steht und fällt unser Spiel, ich wüsste nicht ansatzweise einen Ersatz, mit der Qualität und der Preislage das wir das ausgleichen könnten, ohne Ihn sehe ich sogar die Champions League Quali un Gefahr ...