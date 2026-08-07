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    Borussia Dortmund gibt Verteidiger Yan Couto nach Italien ab

    Für Sie zusammengefasst
    • Yan Couto wechselt auf Leihbasis zu Como
    • Como spielt kommende Saison in der Champions League
    • Angeblich umfasst die Leihe eine Kaufoption
    Borussia Dortmund gibt Verteidiger Yan Couto nach Italien ab
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund hat Abwehrspieler Yan Couto zu Como 1907 nach Italien verliehen. Der Club aus der Serie A hatte sich in der vergangenen Saison überraschend für die Champions League qualifiziert, in der auch der BVB als Vizemeister wieder vertreten sein wird. Der 24-Jährige hatte in der Schlussphase der vergangenen Saison sportlich keine große Rolle mehr beim BVB gespielt.

    Der im Sommer 2024 von Manchester City nach Dortmund gekommene Brasilianer besitzt dort eigentlich einen Vertrag bis zum 30. Juni 2030. Über die Modalitäten des Leihgeschäfts sei Stillschweigen vereinbart worden, teilte der BVB mit. Angeblich soll laut Medien-Informationen für die einjährige Leihe eine Gebühr von zwei bis drei Millionen Euro fließen, zudem soll es eine Kaufoption geben./se/DP/zb

    Borussia Dortmund

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    ISIN:DE0005493092WKN:549309
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 3,068 auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um +0,57 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,08 %.

    Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 340,57 Mio..

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +62,73 %/+62,73 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die finanzielle Lage und Bewertung von Borussia Dortmund. Diskutiert wird ein erwartetes Minus von rund 20 Mio. Euro, das teils als bereits bekannt und im Vorquartal berücksichtigt eingeordnet wird. Bei Transfers wird Said El Mala überwiegend nicht mit 50 Mio. Euro bewertet; favorisiert werden leistungsabhängige Ablösen. Nmecha gilt sportlich als wichtig, sein hoher möglicher Marktwert wird wegen inkonstanter Leistungen jedoch bezweifelt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Borussia Dortmund eingestellt.

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