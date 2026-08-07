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    Mobimo startet 2026 durch: Starkes operatives Halbjahr

    Mobimo überzeugt im ersten Halbjahr 2026 mit steigenden Mieterträgen, höheren Gewinnen und einem wachsenden Immobilienportfolio – bei weiterhin solider Finanzierung.

    Mobimo startet 2026 durch: Starkes operatives Halbjahr
    Foto: adobe.stock.com
    • Mobimo steigerte den Mietertrag im ersten Halbjahr 2026 um 2,2% auf CHF 74,2 Mio.
    • Der Unternehmensgewinn erhöhte sich inklusive Neubewertungen um 15,5% auf CHF 126,8 Mio.; das EBIT stieg auf CHF 166,4 Mio.
    • Die Neubewertungserfolge legten deutlich auf CHF 97,2 Mio. zu, während der Immobilienportfolio-Wert auf CHF 4,3 Mrd. anwuchs.
    • Aus Entwicklungen und dem Verkauf von Promotionen erzielte Mobimo CHF 19,5 Mio.; für das Gesamtjahr wird ein Ergebnis von mindestens CHF 25 Mio. erwartet.
    • Der Office Tower in Zürich-West ist zunehmend vermietet: 12 von 16 Geschossen sind vermietet oder reserviert; die konzernweite Leerstandsquote lag bei 4,3%.
    • Der Ausblick für 2026 bleibt positiv: Mobimo erwartet rund 3% organisches Mietwachstum und eine Leerstandsquote von etwa 4% zum Jahresende; die Finanzierung bleibt mit 47,7% Eigenkapitalquote solide.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Mobimo Holding ist am 07.08.2026.


    Mobimo Holding

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    ISIN:CH0011108872WKN:930290
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