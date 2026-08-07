Avolta Takes Control of Penha Duty Free Group
Avolta is set to deepen its Caribbean footprint with a majority stake in Penha Duty Free, a long‑standing regional leader in travel retail across five island markets.
Foto: adobe.stock.com
- Avolta AG has agreed to acquire a majority stake in Penha Duty Free Group, a Caribbean duty-free operator.
- Penha operates 25 points of sale across Aruba, Bonaire, Curaçao, Grand Cayman and St. Maarten.
- Its locations cover airports, cruise ports and downtown retail areas, serving both domestic and international travelers.
- The company operates under long-term concessions with a weighted average remaining duration of more than 10 years.
- Penha generated approximately CHF 47 million in revenue in 2025, strengthening Avolta’s presence in Caribbean leisure destinations.
- Avolta will initially acquire 51% using available cash; the deal is expected to be immediately accretive and includes a contractual pathway to 100% ownership.
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