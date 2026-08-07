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    Allianz mit Rekordergebnis: So nah ist sie ihren Zielen

    Starkes erstes Halbjahr 2026: Die Allianz übertrifft mit Rekordergebnissen, kräftigem Wachstum in allen Sparten und robusten Kapitalquoten ihre eigenen Erwartungen.

    Allianz mit Rekordergebnis: So nah ist sie ihren Zielen
    Foto: Felix Geringswald - stock.adobe.com
    • Allianz erzielt im 1. Halbjahr 2026 ein operatives Rekordergebnis von 9,4 Mrd. Euro (+8,6 %); im 2. Quartal stieg es auf 4,9 Mrd. Euro (+10,6 %).
    • Das Geschäftsvolumen erreicht 98,6 Mrd. Euro im 1. Halbjahr (+4,3 % internes Wachstum); alle Geschäftsbereiche tragen dazu bei, besonders das Asset Management.
    • Der bereinigte Periodenüberschuss der Anteilseigner wächst im 1. Halbjahr um 15,5 % auf 6,4 Mrd. Euro; das bereinigte Ergebnis je Aktie steigt um 17,5 % auf 16,44 Euro.
    • Das Asset Management verzeichnet Rekordzuflüsse von 84 Mrd. Euro und ein für Dritte verwaltetes Vermögen von 2,161 Bio. Euro; das operative Ergebnis steigt um 12,6 % auf 1,8 Mrd. Euro.
    • In der Schaden- und Unfallversicherung verbessert sich das operative Ergebnis um 9,1 % auf 4,9 Mrd. Euro; die Schaden-Kosten-Quote liegt mit 91,4 % besser als die Jahreserwartung von 92–93 %.
    • Allianz bestätigt den Jahresausblick von 17,4 Mrd. Euro operativem Ergebnis (±1 Mrd. Euro). Die Solvency-II-Quote steigt auf 225 %, zudem wurden im ersten Halbjahr Aktien im Wert von 1,4 Mrd. Euro zurückgekauft.

    Der nächste wichtige Termin, Ergebnisse 2Q 2026, bei Allianz ist am 07.08.2026.

    Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 26.151,00PKT (-0,24 %).


    Allianz

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    ISIN:DE0008404005WKN:840400
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