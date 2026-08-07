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    Allianz Posts Record Results, On Track to Hit Targets

    Allianz powers ahead in 2026, posting record profits, robust capital strength and surging assets under management, while staying firmly on course to hit its full-year targets.

    Allianz Posts Record Results, On Track to Hit Targets
    Foto: Manuel - stock.adobe.com
    • Allianz’s total business volume reached €98.6 billion in the first half of 2026, representing 4.3% internal growth, with contributions from all segments.
    • Operating profit rose 8.6% year-on-year to a record €9.4 billion in the first six months; second-quarter operating profit increased 10.6% to €4.9 billion.
    • Shareholders’ core net income increased 15.5% to €6.4 billion in 6M 2026, while core earnings per share rose 17.5% to €16.44.
    • Allianz achieved an annualized core return on equity of 20.7%, and its Solvency II ratio improved by 7 percentage points to 225%.
    • Asset Management was a major growth driver, reporting €84 billion in third-party net inflows and record assets under management of €2.161 trillion.
    • Allianz remains on track to meet its 2026 operating-profit target of €17.4 billion, plus or minus €1 billion; €1.4 billion of the planned €2.5 billion share buyback had been completed by mid-year.

    The next important date, Q2 2026 Results, at Allianz is on 07.08.2026.

    At this time, the index DAX was at 26.151,00PKT (-0,24 %).


    Allianz

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    ISIN:DE0008404005WKN:840400
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    Allianz Posts Record Results, On Track to Hit Targets Allianz powers ahead in 2026, posting record profits, robust capital strength and surging assets under management, while staying firmly on course to hit its full-year targets.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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