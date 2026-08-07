Cicor sichert sich CHF 425 Mio. für die nächste Wachstumsphase
Cicor stärkt seine Finanzierungsbasis deutlich: Ein neues, umfangreiches Kreditpaket ersetzt frühzeitig bestehende Darlehen und schafft zusätzlichen Spielraum für Wachstum und Akquisitionen.
Foto: Cicor Management AG
- Cicor hat am 7. August 2026 neue unbesicherte Kreditfazilitäten über insgesamt CHF 425 Mio. vereinbart und ersetzt damit bestehende Finanzierungen vor deren Fälligkeit im Herbst 2027.
- Die Finanzierung umfasst einen revolvierenden Mehrwährungskredit von CHF 150 Mio., einen amortisierenden Terminkredit von CHF 125 Mio. sowie einen Akquisitionskredit von CHF 150 Mio. mit endfälliger Rückzahlung.
- Zusätzlich besteht ein nicht zugesagter Terminkredit von bis zu CHF 120 Mio., dessen Nutzung von Verschuldungsgrad, Kreditgeberzusagen und weiteren Vertragsbedingungen abhängt.
- Nach der Refinanzierung erwartet Cicor eine verfügbare Finanzierungskapazität von knapp CHF 300 Mio. für Akquisitionen, organisches Wachstum und Working Capital.
- Die neuen Kredite haben eine Laufzeit von vier Jahren mit zwei einjährigen Verlängerungsoptionen; vereinbart wurden eine maximale Nettoverschuldungsquote von 3,0x und eine minimale Zinsdeckungsquote von 6,0x.
- Das internationale Bankenkonsortium wurde um Citibank, National Westminster Bank und BNP Paribas erweitert; die Finanzierungszusagen übertrafen das Zielvolumen deutlich und verbesserten die Finanzierungskonditionen.
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