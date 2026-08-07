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    Daimler Truck mit Gewinneinbruch - Geschäfte sollen sich spürbar bessern

    Für Sie zusammengefasst
    • Daimler Trucks Ergebnis je Aktie fast halbiert
    • Zölle belasten die Profitabilität in Nordamerika
    • Auftragseingang steigt um 27 Prozent auf 74.448
    Daimler Truck mit Gewinneinbruch - Geschäfte sollen sich spürbar bessern
    Foto: Bernd Weißbrod - dpa

    LEINFELDEN-ECHTERDINGEN (dpa-AFX) - Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck hat im zweiten Quartal unter dem Strich deutliche Abstriche machen müssen. Das Ergebnis je Aktie sackte im Jahresvergleich um fast die Hälfte auf 0,15 Euro ab, wie der Dax-Konzern am Freitag in Leinfelden-Echterdingen mitteilte. Unter anderem belasteten Zölle die Profitabilität auf dem wichtigen nordamerikanischen Markt. Vorläufige Zahlen zum Tagesgeschäft hatte das Unternehmen bereits vor gut zwei Wochen vorgelegt.

    Weil es nach der Anerkennung von US-Wertschöpfungsanteilen durch die Behörden im zweiten Halbjahr auch insgesamt wieder besser laufen soll, hatte Daimler Truck damals auch die Konzernprognose erhöht. Diese bestätigte Chefin Karin Radström. Die positive Dynamik des zweiten Quartals sollte im dritten Jahresviertel noch deutlich zunehmen, hieß es in der Mitteilung vom Freitag. Der Auftragseingang legte in den drei Monaten bis Ende Juni gegenüber dem schwachen Vorjahreszeitraum um 27 Prozent auf 74.448 Fahrzeuge zu.

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    Der Umsatz im Industriegeschäft - also ohne Finanzdienstleistungen gerechnet - war wie bereits bekannt im zweiten Quartal um 6 Prozent gestiegen, doch die um Sondereffekte bereinigte Gewinnmarge vor Zinsen und Zinsen in dem Bereich ging um 2,4 Prozentpunkte auf 6,8 Prozent zurück./men/zb

    Daimler Truck Holding

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    ISIN:DE000DTR0CK8WKN:DTR0CK
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Daimler Truck Holding Aktie

    Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 26.185 auf Lang & Schwarz (07. August 2026, 07:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Daimler Truck Holding Aktie um -8,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,34 %.

    Die Marktkapitalisierung von Daimler Truck Holding bezifferte sich zuletzt auf 38,27 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 50,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von -20,34 %/+16,25 % bedeutet.





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