Daimler Truck mit Gewinneinbruch - Geschäfte sollen sich spürbar bessern
- Daimler Trucks Ergebnis je Aktie fast halbiert
- Zölle belasten die Profitabilität in Nordamerika
- Auftragseingang steigt um 27 Prozent auf 74.448
LEINFELDEN-ECHTERDINGEN (dpa-AFX) - Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck hat im zweiten Quartal unter dem Strich deutliche Abstriche machen müssen. Das Ergebnis je Aktie sackte im Jahresvergleich um fast die Hälfte auf 0,15 Euro ab, wie der Dax-Konzern am Freitag in Leinfelden-Echterdingen mitteilte. Unter anderem belasteten Zölle die Profitabilität auf dem wichtigen nordamerikanischen Markt. Vorläufige Zahlen zum Tagesgeschäft hatte das Unternehmen bereits vor gut zwei Wochen vorgelegt.
Weil es nach der Anerkennung von US-Wertschöpfungsanteilen durch die Behörden im zweiten Halbjahr auch insgesamt wieder besser laufen soll, hatte Daimler Truck damals auch die Konzernprognose erhöht. Diese bestätigte Chefin Karin Radström. Die positive Dynamik des zweiten Quartals sollte im dritten Jahresviertel noch deutlich zunehmen, hieß es in der Mitteilung vom Freitag. Der Auftragseingang legte in den drei Monaten bis Ende Juni gegenüber dem schwachen Vorjahreszeitraum um 27 Prozent auf 74.448 Fahrzeuge zu.
Der Umsatz im Industriegeschäft - also ohne Finanzdienstleistungen gerechnet - war wie bereits bekannt im zweiten Quartal um 6 Prozent gestiegen, doch die um Sondereffekte bereinigte Gewinnmarge vor Zinsen und Zinsen in dem Bereich ging um 2,4 Prozentpunkte auf 6,8 Prozent zurück./men/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Daimler Truck Holding Aktie
Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 26.185 auf Lang & Schwarz (07. August 2026, 07:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Daimler Truck Holding Aktie um -8,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,34 %.
Die Marktkapitalisierung von Daimler Truck Holding bezifferte sich zuletzt auf 38,27 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 50,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von -20,34 %/+16,25 % bedeutet.
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https://www.daimlertruck.com/fileadmin/user_upload/dokumente/investoren/hauptversammlungen/2026/Daimler_Truck-IR-HV-2026-Einberufung.pdf
- Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Die Daimler Truck Holding AG erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Bilanzgewinn in Höhe von € 4.406.045.629,93.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, diesen Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:
Ausschüttung einer Dividende in Höhe von € 1,90 je dividendenberechtigte Stückaktie € 1.454.640.758,10
Einstellung in andere Gewinnrücklagen € 2.000.000.000,00
Gewinnvortrag auf neue Rechnung € 951.404.871,83
Bilanzgewinn € 4.406.045.629,93
Der Anspruch auf Auszahlung der Dividende wird am 11. Mai 2026 fällig.
Bei der angegebenen Ausschüttungssumme sind die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses vorhandenen 765.600.399 dividendenberechtigten Stückaktien berücksichtigt. Die Gesellschaft hielt zu diesem Zeitpunkt keine eigenen Aktien.
Da sich bis zum Tag der Hauptversammlung die Anzahl der dividendenberechtigten Stückaktien aufgrund des laufenden Aktienrückkaufprogramms verändern wird, wird in der Hauptversammlung ein entsprechend angepasster Beschlussvorschlag zur Abstimmung gestellt, der voraussichtlich ab dem 5. Mai 2026 auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.daimlertruck.com/hv-2026 abrufbar ist. Dieser Beschlussvorschlag wird unverändert eine Dividende in Höhe von € 1,90 je dividendenberechtigte Stückaktie vorsehen.
Ich staune das die Aktie mit den schlechten Zahlen und den Ölschock im Rücken