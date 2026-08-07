JPMORGAN stuft EASYJET auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Easyjet auf das Niveau der Übernahmeofferte von Apollo von 715 Pence angehoben und die Aktien von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft. Wettbewerbsrechtliche Probleme sieht Analyst Harry Gowers nicht, wie er am Donnerstag schrieb. Apollo habe ja keine strategischen Interessen. Die Eigentums- und Kontrollregeln der EU für Fluggesellschaften würden befolgt./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 23:31 / BÜSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 00:15 / BÜSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 7,744EUR auf Lang & Schwarz (07. August 2026, 07:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Harry J Gowers

Analysiertes Unternehmen: EASYJET

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 7,15

Kursziel alt: 3,6

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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