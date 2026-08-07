JEFFERIES stuft FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG auf 'Underperform'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für FMC von 31 auf 30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst James Vane-Tempest passte seine Schätzungen für Fresenius und die Tochter FMC am Donnerstag an die Quartalsberichte an. Für FMC werde das zweite Halbjahr trotz nachlassenden Gegenwinds immer noch schwierig. Die bisher erwartete Erholung der Behandlungszahlen auf vergleichbarer Basis (SMTG) verzögere sich./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 15:14 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 15:14 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 41,93EUR auf Lang & Schwarz (07. August 2026, 07:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: James Vane-Tempest
Analysiertes Unternehmen: FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 30
Kursziel alt: 31
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: James Vane-Tempest
Analysiertes Unternehmen: FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 30
Kursziel alt: 31
Währung: EUR
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