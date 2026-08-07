JEFFERIES stuft Fresenius SE auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Analyst James Vane-Tempest passte seine Schätzungen für Fresenius und die Tochter FMC am Donnerstag an die Quartalsberichte an. Für FMC werde das zweite Halbjahr trotz nachlassenden Gegenwinds immer noch schwierig. Die bisher erwartete Erholung der Behandlungszahlen auf vergleichbarer Basis (SMTG) verzögere sich./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 15:14 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,28 % und einem Kurs von 46,75EUR auf Lang & Schwarz (07. August 2026, 07:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: James Vane-Tempest

Analysiertes Unternehmen: Fresenius SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 55

Kursziel alt: 55

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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