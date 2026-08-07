Lanxess auf Kurs zu Jahreszielen - Umfeld bleibt aber schwierig
- Asiatische Konkurrenz leidet unter dem Iran-Krieg
- Umsatz steigt im zweiten Quartal auf 1,56 Milliarden Euro
- Jahresgewinnziel trotz schwieriger Lage bestätigt
KÖLN (dpa-AFX) - Der Spezialchemiekonzern Lanxess hat im zweiten Quartal auch von Schwierigkeiten der asiatischen Konkurrenz durch den Iran-Krieg profitiert. Dieser erschwerte die Öl- und Gasversorgung in Teilen Asiens. Insgesamt bleibt das Umfeld aber schwierig; das Unternehmen setzt weiter auf Einsparungen und bestätigte das Jahresgewinnziel.
Dabei betonte Lanxess-Chef Matthias Zachert laut Mitteilung vom Freitag, dass allerdings "kein nachhaltiger Aufschwung der Nachfrage in unseren Kernmärkten in Sicht" sei und die Marktbedingungen anspruchsvoll blieben. "Bis Ende des Jahres gibt es voraussichtlich keine weiteren konjunkturellen Impulse. Dafür erwarten wir aber aus unseren Kostensenkungsprogrammen höhere Beiträge als im ersten Halbjahr."
Im zweiten Quartal steigerte der im MDax notierte Konzern den Umsatz im Jahresvergleich um 6,5 Prozent auf 1,56 Milliarden Euro. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) liegt mit 152 Millionen Euro gut 1 Prozent höher. 2026 peilt Zachert hier weiterhin zwischen 450 und 550 Millionen Euro an.
Unter dem Strich fiel im zweiten Quartal ein Verlust von 53 Millionen Euro an, nach einem Minus von 45 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Gründe für die roten Zahlen sind Wertberichtigungen und Aufwendungen für Restrukturierungsmaßnahmen./mis/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Lanxess Aktie
Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,68 % und einem Kurs von 16,28 auf Lang & Schwarz (07. August 2026, 07:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Lanxess Aktie um -4,55 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,98 %.
Die Marktkapitalisierung von Lanxess bezifferte sich zuletzt auf 1,41 Mrd..
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,750EUR. Von den letzten 4 Analysten der Lanxess Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 18,000EUR was eine Bandbreite von -14,69 %/+9,69 % bedeutet.
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na na na! Im Gegensatz zu fast allen hier kehre ich meine Loser nicht unter den Tisch. Bei Anderen liest man immer nur im Nachhinein was sie für Helden sind mit ihren geilen Deals am Low gekauft und zum Höchstkurs verkauft, nie daneben gelegen, kein Buchverluste im Depot und natürlich auch keine realisiert...wer's glaubt wird...
Vollkommen richtig.! Das Problem, die Industrie wird nach der Kurzarbeit ihre Anlagen auch nicht mehr hochfahren.