JPMORGAN stuft CARL ZEISS MEDITEC AG auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 21,70 auf 18,10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Es sei vorerst schwierig, das Licht am Ende des Tunnels auszumachen, schrieb David Adlington am Donnerstag im Resümee zum Quartalsbericht des Medizintechnik-Unternehmens./rob/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 21:04 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 29,24EUR auf Lang & Schwarz (07. August 2026, 07:27 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: David Adlington

Analysiertes Unternehmen: CARL ZEISS MEDITEC AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 18,10

Kursziel alt: 21,70

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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