JEFFERIES stuft Befesa auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Befesa von 43 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Fabian Piasta passte seine Schätzungen am Donnerstag an den Quartalsbericht des Industrie-Recyclers an. Er hob seine Ergebnisprognose wegen der Fortschritte aus dem US-Markt an./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 13:20 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Befesa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 36,08EUR auf Lang & Schwarz (07. August 2026, 07:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Fabian Piasta

Analysiertes Unternehmen: Befesa

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 45

Kursziel alt: 43

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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