Oesterreichische Post: Umsatzplus trotz schwierigem Markt – E-Commerce wächst
Trotz Gegenwind auf den Märkten wächst der Konzern weiter: E-Commerce legt kräftig zu, das Briefgeschäft schwächelt, Investitionen und Strategie bleiben klar auf Kurs.
Foto: Tang Yi - picture alliance / Xinhua News Agency
- Der Konzernumsatz stieg im ersten Halbjahr 2026 um 3,8 % auf 1.544,0 Mio. EUR, trotz eines schwierigen geopolitischen und wirtschaftlichen Umfelds.
- Wachstumstreiber war die Division E-Commerce & Logistics mit einem Umsatzplus von 11,5 % auf 910,9 Mio. EUR; die österreichischen Paketmengen legten um 9 % zu.
- Das Briefgeschäft blieb unter Druck: Brief, Filiale & Services verzeichneten einen Umsatzrückgang von 7,4 % auf 566,1 Mio. EUR.
- Die Ergebnisentwicklung lag unter dem Vorjahr: Das EBITDA sank um 5,9 % auf 187,7 Mio. EUR, das EBIT um 22,0 % auf 73,3 Mio. EUR.
- Strategisch expandierte die Post weiter: euShipments.com wurde integriert, der serbische Paketdienstleister D Express übernommen sowie die Mobilfunkmarke YELLLOW und die bank99 ausgebaut.
- Der Ausblick für 2026 bleibt unverändert: Erwartet werden ein leichter Umsatzanstieg, Paketwachstum im oberen einstelligen Prozentbereich und ein operatives Ergebnis auf dem Niveau der vergangenen Jahre; geplante Investitionen liegen bei 140–160 Mio. EUR.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Oesterreichische Post ist am 07.08.2026.
Der Kurs von Oesterreichische Post lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 32,40EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,08 %
im Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 32,38EUR das entspricht einem Minus von -0,08 % seit der Veröffentlichung.
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