JPMORGAN stuft Prosus auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Prosus mit einem Kursziel von 73 Euro auf "Overweight" belassen. Nach der jüngsten Underperformance dürfte sich der Wind für die Aktien von Prosus und ihre größte Beteiligung Tencent drehen, schrieb Marcus Diebel am Donnerstag. Mehr Einblick in die finanziellen Ambitionen wäre allerdings hilfreich./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 22:26 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Prosus Registered (N) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 41,16EUR auf Lang & Schwarz (07. August 2026, 07:38 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Marcus Diebel

Analysiertes Unternehmen: Prosus

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 73

Kursziel alt: 73

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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