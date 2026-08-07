UBS stuft AURUBIS AG auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Aurubis mit einem Kursziel von 160 Euro auf "Neutral" belassen. Der verzögerte Anlauf des US-Recyclingwerks Richmond mit geringeren mittelfristigen operativen Ergebniszielen sei die leicht negative Erkenntnis des abgelaufenen Quartals, schrieb Daniel Major am Donnerstag nach dem Bericht./rob/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 19:03 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 181,2EUR auf Lang & Schwarz (07. August 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Daniel Major

Analysiertes Unternehmen: AURUBIS AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 160

Kursziel alt: 160

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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