UBS stuft AURUBIS AG auf 'Neutral'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Aurubis mit einem Kursziel von 160 Euro auf "Neutral" belassen. Der verzögerte Anlauf des US-Recyclingwerks Richmond mit geringeren mittelfristigen operativen Ergebniszielen sei die leicht negative Erkenntnis des abgelaufenen Quartals, schrieb Daniel Major am Donnerstag nach dem Bericht./rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 19:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 19:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 181,2EUR auf Lang & Schwarz (07. August 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Daniel Major
Analysiertes Unternehmen: AURUBIS AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 160
Kursziel alt: 160
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Daniel Major
Analysiertes Unternehmen: AURUBIS AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 160
Kursziel alt: 160
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