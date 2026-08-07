Europa investiert Milliarden in Wasserstoff – doch kann es sich leisten, ausschließlich auf Elektrolyseure zu setzen?

Europa arbeitet seit fast einem Jahrzehnt am Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft, die von der Stahlindustrie über die Chemiebranche bis hin zur Luftfahrt ganze Industriezweige transformieren soll. In Berlin, Brüssel und den Industriezentren vom Ruhrgebiet bis Rotterdam gilt grüner Wasserstoff als unverzichtbarer Baustein auf dem Weg zur Klimaneutralität. Die Europäische Union hat Milliarden Euro in Förderprogramme, Infrastruktur und Industriepartnerschaften investiert. Deutschland hat sich dabei als einer der ambitioniertesten Verfechter positioniert und setzt auf Wasserstoff, um fossile Energieträger insbesondere in Bereichen zu ersetzen, die sich nur schwer direkt elektrifizieren lassen.

Doch der Optimismus, der den grünen Wasserstoff lange begleitet hat, trifft zunehmend auf wirtschaftliche Realitäten. Projekte verzögern sich, die Kosten bleiben hoch und Investoren stellen immer häufiger die Frage, ob die heute verfügbaren Technologien tatsächlich den Maßstab liefern können, den Europa benötigt. Die entscheidende Frage lautet inzwischen nicht mehr, ob grüner Wasserstoff eine wichtige Rolle bei der Energiewende spielen wird. Vielmehr geht es darum, ob Europa es sich leisten kann, den Großteil seiner Hoffnungen auf einen einzigen Produktionsweg zu setzen.

Diese Debatte gewinnt zusätzlich an Bedeutung, da Deutschland seine Wasserstoffstrategie weiter beschleunigt. Berlin hat Wasserstoff-Infrastrukturprojekte jüngst als Vorhaben von „überragendem öffentlichen Interesse“ eingestuft. Genehmigungsverfahren sollen dadurch deutlich beschleunigt werden – ein klares Signal, dass Wasserstoff weiterhin als Schlüsseltechnologie für die industrielle Zukunft des Landes gilt. Dahinter steht eine zentrale Herausforderung für ganz Europa: energieintensive Industrien wettbewerbsfähig zu halten und gleichzeitig die Abhängigkeit von importierten fossilen Energieträgern zu reduzieren.

Die wirtschaftliche Bedeutung ist enorm. Europäische Stahlhersteller, Chemieunternehmen und Industrieproduzenten stehen unter wachsendem Druck, ihre CO₂-Emissionen zu senken und gleichzeitig mit Wettbewerbern in China und den USA Schritt zu halten, wo Energiekosten häufig niedriger und staatliche Förderungen großzügiger ausfallen. Grüner Wasserstoff gilt als entscheidender Baustein für Industrien, in denen eine direkte Elektrifizierung kaum praktikabel ist. Allerdings bleibt die wirtschaftliche Produktion großer Mengen grünen Wasserstoffs eine erhebliche Herausforderung.

Bislang konzentriert sich die Aufmerksamkeit nahezu vollständig auf die Elektrolyse. Dabei wird mithilfe von Strom aus erneuerbaren Energien Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff aufgespalten. Elektrolyseure bilden das Fundament der europäischen Wasserstoffstrategie und haben Milliardeninvestitionen aus öffentlicher und privater Hand angezogen. Die Europäische Kommission verfolgt das Ziel, bis 2030 jährlich zehn Millionen Tonnen erneuerbaren Wasserstoff innerhalb Europas zu produzieren und weitere zehn Millionen Tonnen zu importieren.

Doch die Schwierigkeiten der Branche werden zunehmend sichtbar. Strom macht den größten Teil der Produktionskosten für grünen Wasserstoff aus. Dadurch sind Projekte stark von schwankenden Strompreisen abhängig, was Fragen zur langfristigen Wettbewerbsfähigkeit aufwirft. In vielen europäischen Ländern kämpfen Projektentwickler mit der Finanzierung und der Sicherung langfristiger Abnahmeverträge. Dies führt zu einer breiteren Diskussion darüber, welche Technologien künftig das Rückgrat der europäischen Wasserstoffwirtschaft bilden könnten.

Immer häufiger fragen sich Politiker und Investoren daher, ob die Elektrolyse allein Europas ehrgeizige Ziele erfüllen kann – oder ob alternative Technologien größere Aufmerksamkeit verdienen.

Vor diesem Hintergrund liefert Sparc Hydrogen ein interessantes Beispiel für technologische Entwicklungen abseits des Mainstreams. Das 2022 gegründete Joint Venture zwischen dem australischen Unternehmen Sparc Technologies, dem Bergbaukonzern Fortescue und der University of Adelaide entwickelt ein Verfahren zur sogenannten photokatalytischen Wasserspaltung. Ziel ist es, Wasserstoff mithilfe von Sonnenlicht, Wasser und speziellen Katalysatoren zu erzeugen – ohne den energieintensiven Einsatz klassischer Elektrolyseure.

Das Konzept ähnelt einer künstlichen Photosynthese. Anstatt zunächst über Solarmodule Strom zu erzeugen und diesen anschließend einem Elektrolyseur zuzuführen, soll Wasserstoff direkt in einem einzigen Prozessschritt mithilfe konzentrierter Sonnenenergie entstehen. Nach Angaben des Unternehmens könnte dieser Ansatz langfristig die Infrastrukturkosten senken, den Energieverbrauch reduzieren und zusätzlich industrielle Prozesswärme sowie Dampf erzeugen.

Solche Versprechen stoßen naturgemäß auf Skepsis. Die photokatalytische Wasserspaltung gilt seit Jahrzehnten als eine der anspruchsvollsten Herausforderungen der Wasserstoffforschung. Wissenschaftler arbeiten seit vielen Jahren daran, Probleme bei Effizienz, Haltbarkeit der Katalysatoren und Skalierbarkeit zu lösen. Auch Sparc Hydrogen weist darauf hin, dass eine wirtschaftliche Nutzung erhebliche Verbesserungen der Umwandlungsrate von Sonnenenergie in Wasserstoff sowie den erfolgreichen Betrieb größerer Systeme voraussetzt.

Dennoch verlässt das Unternehmen zunehmend das Labor und demonstriert damit Zuversicht, dass diese Herausforderungen Schritt für Schritt überwunden werden können. Die Pilotanlage auf dem Roseworthy Campus der University of Adelaide befindet sich inzwischen seit mehr als sechs Monaten im kontinuierlichen Betrieb. Damit gehört sie zu den weltweit ersten Anlagen, die photokatalytische Wasserstoffproduktion unter realen Bedingungen testen. Nach Unternehmensangaben konnte die Anlage autonom betrieben werden, kontinuierlich Wasserstoff unter konzentriertem Sonnenlicht erzeugen und selbst bei sommerlichen Temperaturen von bis zu 46 Grad Celsius in Südaustralien stabile Leistungen liefern.

Die Technologie befindet sich allerdings weiterhin in einer frühen Entwicklungsphase. Sparc Hydrogen setzt seine Langzeitstudien zur Haltbarkeit fort und plant in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 den Einsatz neuer Photokatalysatoren mit höherem Wirkungsgrad. Ziel ist es, zukünftige Finanzierungsrunden und den Weg zur kommerziellen Skalierung zu unterstützen. Der Entwicklungsverlauf verdeutlicht zugleich Chancen und Risiken vieler grüner Zukunftstechnologien: Auf jahrelange Forschung, Prototypenentwicklung und Patente folgen nun erste Praxistests – bis zu einer breiten kommerziellen Nutzung dürfte jedoch noch einige Zeit vergehen.

Für europäische Beobachter liegt die Bedeutung solcher Projekte weniger im Erfolg eines einzelnen Unternehmens als vielmehr in den Rückschlüssen auf die Entwicklung des gesamten Wasserstoffmarktes. Die erste Phase der europäischen Wasserstoffstrategie war vor allem von politischen Zielsetzungen und umfangreichen Förderprogrammen geprägt. Die nächste Phase dürfte wesentlich stärker von Innovation und Wirtschaftlichkeit bestimmt werden.

Diese Entwicklung zeichnet sich bereits ab. Investoren richten ihren Fokus zunehmend auf Technologien, die sowohl Investitions- als auch Betriebskosten senken können. Industrieunternehmen verlangen größere Planungssicherheit bei Preisen und Versorgung. Gleichzeitig suchen Regierungen nach Wegen, milliardenschwere Förderprogramme gegenüber den Steuerzahlern zu rechtfertigen – insbesondere angesichts steigender Haushaltsbelastungen und zunehmender internationaler Konkurrenz.

Hinzu kommen geopolitische Herausforderungen. Der Inflation Reduction Act der USA hat die Rahmenbedingungen für Investitionen in saubere Energietechnologien grundlegend verändert. Gleichzeitig baut China seine Produktionskapazitäten entlang der gesamten Wasserstoff-Wertschöpfungskette kontinuierlich aus. Deutschland und die Europäische Union verfolgen daher längst nicht mehr ausschließlich eine Klimastrategie, sondern zunehmend auch eine industriepolitische Strategie zur Sicherung technologischer Souveränität.

Vor diesem Hintergrund ist bemerkenswert, dass Sparc Technologies Anfang des Jahres ein Zweitlisting an der Frankfurter Wertpapierbörse vorgenommen hat. Das Unternehmen begründete diesen Schritt ausdrücklich mit dem Ziel, die Beziehungen zu europäischen Industriepartnern auszubauen und Europa als einen der wichtigsten Zukunftsmärkte für Wasserstofftechnologien zu erschließen. Parallel intensiviert Sparc seine Zusammenarbeit mit japanischen Forschungseinrichtungen und Industriepartnern – ein Hinweis darauf, wie global der Wettbewerb um die nächste Generation von Wasserstofftechnologien inzwischen geworden ist.

All dies bedeutet jedoch keineswegs, dass sich die photokatalytische Wasserstoffproduktion letztlich durchsetzen wird. Elektrolyseure dürften aufgrund bestehender Lieferketten, politischer Unterstützung und kontinuierlicher technologischer Verbesserungen auf absehbare Zeit die dominierende Technologie bleiben. Angesichts hoher Strompreise und begrenzter Stromverfügbarkeit wächst jedoch die Notwendigkeit, alternative Produktionsverfahren ernsthaft zu prüfen.

Europas Wasserstoffstrategie ist zu bedeutend – und die wirtschaftlichen Herausforderungen sind zu groß –, als dass sich der Kontinent ausschließlich auf die heute verfügbaren Technologien verlassen könnte. Eine erfolgreiche Energiewende wird nicht nur davon abhängen, bewährte Lösungen im großen Maßstab einzusetzen, sondern ebenso davon, genügend technologische Vielfalt zu fördern, um Kosten nachhaltig zu senken und die industrielle Wettbewerbsfähigkeit Europas langfristig zu stärken.

Wasserstoff war nie als Geschichte einer einzigen Technologie gedacht. Während Europa den Übergang von politischen Visionen zur praktischen Umsetzung vollzieht, lautet die entscheidende Frage womöglich nicht, ob Alternativen zur Elektrolyse erfolgreich sein können – sondern ob Europa es sich leisten kann, sie nicht zu erforschen.

Quellen

https://fuelcellsworks.com/2025/06/24/clean-energy/fortescue-powers-ne ...

https://h2council.com.au/wp-content/uploads/2025/11/Sparc-Hydrogen-Ove ...

https://www.hydrogeninsight.com/innovation/interview-solar-to-hydrogen ...

https://globalhydrogenhub.com/european-hydrogen-shifts-from-ambition-t ...

https://www.hydrogenexchange.io/post/hydrogen-market-poised-for-rapid- ...

https://www.cleanenergywire.org/news/germany-give-low-carbon-hydrogen- ...

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ISIN: AU0000115750

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