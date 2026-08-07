UBS stuft RATIONAL AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rational mit einem Kursziel von 805 Euro auf "Buy" belassen. Der Großküchenausrüster laufe auf das obere Ende seiner Margenziele für das Gesamtjahr zu, schrieb Olivier Calvet am Donnerstag nach dem Quartalsbericht./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 19:05 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 666EUR auf Lang & Schwarz (07. August 2026, 07:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Olivier Calvet

Analysiertes Unternehmen: RATIONAL AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 805

Kursziel alt: 805

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar