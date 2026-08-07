JPMORGAN stuft TUI auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tui mit einem Kursziel von 12,50 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Karan Puri geht recht zuversichtlich in den Quartalsbericht der Hannoveraner am 12. August, wie er am Donnerstag schrieb. Die entscheidende Frage sei, ob sich die Entspannung in Nahost auch in den Spätsommer-Buchungen zeige./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 19:22 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 19:22 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 7,704EUR auf Lang & Schwarz (07. August 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Karan Puri
Analysiertes Unternehmen: TUI
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 12,50
Kursziel alt: 12,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Karan Puri
Analysiertes Unternehmen: TUI
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 12,50
Kursziel alt: 12,50
Währung: EUR
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