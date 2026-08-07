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    Rallye gebucht

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    Airbnb-Aktie hebt ab – Traumzahlen schicken den Kurs auf Reisen

    Airbnb hat starke Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt und die Erwartungen übertroffen. Die Aktie springt nachbörslich fast 8 Prozent.

    Für Sie zusammengefasst
    • Airbnb übertrifft Gewinn- und Umsatzprognosen
    • Airbnb-Aktie legt nach Quartalszahlen fast acht Prozent zu
    • Prognose hebt Ausblick an, Lateinamerika wächst stark
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Rallye gebucht - Airbnb-Aktie hebt ab – Traumzahlen schicken den Kurs auf Reisen
    Foto: Dall-E

    Die Aktie von Airbnb hat nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen deutlich zugelegt. Im nachbörslichen Handel stieg die Aktie um 7,83 Prozent auf 163,52 US-Dollar, nachdem der Online-Reisekonzern sowohl beim Gewinn als auch beim Umsatz die Erwartungen der Analysten übertroffen hatte.

    Airbnb schlägt die Erwartungen bei Gewinn und Umsatz

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    Airbnb erzielte im zweiten Quartal einen bereinigten Gewinn von 1,37 US-Dollar je Aktie. Der Analystenkonsens hatte laut LSEG bei 1,25 US-Dollar gelegen.

    Auch beim Umsatz konnte das Unternehmen die Erwartungen übertreffen. Die Erlöse beliefen sich auf 3,61 Milliarden US-Dollar, während Analysten mit 3,58 Milliarden US-Dollar gerechnet hatten. Gegenüber den 3,1 Milliarden US-Dollar des Vorjahresquartals erhöhte sich der Umsatz damit um 17 Prozent.

    Auch unter dem Strich verdiente Airbnb deutlich mehr. Der Nettogewinn stieg von 642 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum auf 816 Millionen US-Dollar. Der Gewinn je Aktie erreichte 1,37 US-Dollar, nachdem im Vorjahresquartal 1,03 US-Dollar erzielt worden waren.

    Prognose sorgt für zusätzlichen Kursschub

    Für zusätzliche Kursfantasie sorgt die Prognose. Im laufenden Quartal erwartet Airbnb einen Umsatz zwischen 4,69 und 4,77 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten bislang mit 4,61 Milliarden US-Dollar gerechnet.

    Zusätzlich hob Airbnb seinen Ausblick für das Gesamtjahr an. Für 2026 erwartet das Unternehmen nun ein Umsatzwachstum von mindestens einem mittleren Zehnprozentbereich. Zuvor hatte das Management ein Wachstum im niedrigen bis mittleren Zehnprozentbereich in Aussicht gestellt.

    Lateinamerika wird zum Wachstumsmotor

    Regional betrachtet zeigte sich ein deutlich unterschiedliches Wachstumstempo. In den USA und Kanada sowie in der Region Europa und Naher Osten wuchsen die Buchungen im hohen einstelligen Prozentbereich.

    Deutlich dynamischer entwickelte sich das Geschäft im asiatisch-pazifischen Raum, wo Airbnb ein Wachstum im hohen Zehnprozentbereich verzeichnete. Noch stärker fiel die Entwicklung in Lateinamerika aus. Dort legten die Buchungen um 20 Prozent zu.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Airbnb Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,56 % und einem Kurs von 151,6EUR auf Nasdaq (07. August 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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