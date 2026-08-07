ANALYSE-FLASH
UBS hebt Ziel für Scout24 auf 115 Euro - 'Buy'
- UBS hebt Scout24-Kursziel auf 115 Euro an und bestätigt Buy
- Scout24 erzielt durchwachsene Quartalsergebnisse
- UBS hält Scout24s Anlagestory für attraktiv
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Scout24 von 112 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Immobilienportal-Betreiber habe durchwachsene Quartalsergebnisse vorgelegt, schrieb Jo Barnet-Lamb am Donnerstag. Die Anlagestory sei aber voll intakt und attraktiv./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 21:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Scout24 Aktie
Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,52 % und einem Kurs von 72,38 auf Lang & Schwarz (07. August 2026, 07:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Scout24 Aktie um -7,47 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,97 %.
Die Marktkapitalisierung von Scout24 bezifferte sich zuletzt auf 5,61 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 117,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 103,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von +38,39 %/+88,11 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 115 Euro
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Community Beiträge zu Scout24 - A12DM8 - DE000A12DM80
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Habe Freitag 250 stk zu 69,5 € erworben.
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Die Bodenbildung scheint bereits abgeschlossen und ein Aufwärtstrend ganz am Anfang zu sein.