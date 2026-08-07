UBS hebt Ziel für Siemens auf 330 Euro - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 273,3 auf Lang & Schwarz (07. August 2026, 07:53 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um -2,90 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,08 %.

Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 223,60 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 311,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 345,00EUR was eine Bandbreite von -3,45 %/+23,37 % bedeutet.