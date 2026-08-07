ANALYSE-FLASH
UBS hebt Ziel für Siemens auf 330 Euro - 'Buy'
- UBS hebt das Siemens-Kursziel auf 330 Euro an
- UBS belässt Siemens nach Quartalsbericht auf Buy
- Smart Infrastructure höher, Digital Industries stabil
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Siemens von 310 auf 330 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andre Kukhnin hob am Donnerstag nach dem soliden Quartalsbericht der Münchner seine Schätzungen für den den Bereich Smart Infrastructure (SI) an. Digital Industries (DI) nehme sich eine kleine Verschnaufpause mit unveränderten Erwartungen, schrieb er./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 18:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie
Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 273,3 auf Lang & Schwarz (07. August 2026, 07:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um -2,90 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,08 %.
Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 223,60 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 311,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 345,00EUR was eine Bandbreite von -3,45 %/+23,37 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 330 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Siemens - 723610 - DE0007236101
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Siemens. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
https://defence-network.com/nrw-siemens-production-launch-ce…
ich denke mal die 300 € Marke wird noch genommen Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/look.gif
ja der eine Auftrag ist Pillepalle,