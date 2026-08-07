Preisverfall im Kerngeschäft
Munich Re kappt Umsatzziel für 2026
- Munich Re senkt Umsatzprognose um zwei Milliarden
- Munich Re reduziert Geschäft wegen sinkender Preise
- Geringe Großschäden stützen Quartalsgewinn deutlich
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Rückversicherer Munich Re bekommt den Preisabschwung im Geschäft mit Erstversicherern wie Allianz und Axa deutlich zu spüren. Nach weiteren Abschlägen bei der jüngsten Vertragserneuerung kappt Vorstandschef Christoph Jurecka seine Umsatzprognose für das laufende Jahr: In der Rückversicherungssparte dürfte der Umsatz mit 38 Milliarden Euro 2 Milliarden niedriger ausfallen als bisher gedacht. Für den gesamten Konzern geht Jurecka nun von 62 Milliarden statt 64 Milliarden Euro aus.
"Auf Geschäft, für das wir keine risikoadäquaten Preise erhalten, verzichten wir bewusst", sagte der Manager der Vorlage der Quartalsbilanz am Freitag. Bereinigt um Inflation und veränderte Risiken musste die Munich Re bei der jüngsten Vertragserneuerung im Juli einen Preisrückgang von 5,5 Prozent hinnehmen. Daher fuhr sie ihr Geschäftsvolumen um 9,1 Prozent zurück.
Im zweiten Quartal profitierte der Rückversicherer hingegen von sehr geringen Großschäden im Schaden- und Unfallgeschäft und glänzenden Geschäften mit Aktien. Unter dem Strich verdiente er dadurch - wie bereits vorab gemeldet - rund 2,2 Milliarden Euro und damit über sechs Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Jurecka sieht die Munich Re daher "auf sehr gutem Weg" zu ihrem geplanten Jahresgewinn von 6,3 Milliarden Euro./stw/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie
Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,51 % und einem Kurs von 433,9 auf Lang & Schwarz (07. August 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um +1,85 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,76 %.
Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 165,18 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 404,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 325,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 486,00EUR was eine Bandbreite von -25,15 %/+11,93 % bedeutet.
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Ob man als RV Risiken zeichnet oder nicht hat eine unmittelbare Dimension - wer zeichnet hat Umsätze, wer es lässt, natürlich nicht - und eine mittelbare Wirkung, denn als Marktführer hat das Verhalten der MR eben auch eine wichtige Funktion für das Pricing- Verhalten der Mitbewerber. Ich finde es daher immer mutig aber i.d.R. auch richtig, wenn MR sich teilweise zurückzieht und damit Signale setzt.
Hi Graueeminenz, es ist eben nicht so, das Rückversicherungs-Umsatz keinen Ertrag bringt; so lange es keine Großschäden gibt, ist jeder Umsatz - auch der niedrigere Umsatz- ertragreich.
So polemisch es formuliert ist: Im Kern stimmt es.
Die Dividende der Münchener Rück stieg von 8,25 € für 2015 auf zuletzt 24 €. Das entspricht knapp 11 % Wachstum pro Jahr. Die Verbraucherpreise in Deutschland stiegen im selben Zeitraum nur um etwa 2,6 % jährlich. Die Kaufkraft der Dividende hat sich damit real mehr als verdoppelt.
Allerdings sollte man die extremen Erhöhungen der letzten drei Jahre nicht einfach fortschreiben. Dauerhaft 20–30 % mehr Dividende pro Jahr sind unrealistisch. Plausibler wären künftig durchschnittlich etwa 5–8 %, wobei es nach großen Schadenjahren auch einmal eine Nullrunde geben kann.
Bei normaler Geschäftsentwicklung halte ich ungefähr 28 € in zwei Jahren, 35–38 € in fünf Jahren und etwa 45 € in zehn Jahren für realistisch. Damit dürfte die Dividende die Inflation weiterhin klar schlagen. Gerade zusammen mit den regelmäßigen Aktienrückkäufen ist das einer der wesentlichen langfristigen Vorteile der Münchener Rück.