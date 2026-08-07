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    Preisverfall im Kerngeschäft

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    Munich Re kappt Umsatzziel für 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Munich Re senkt Umsatzprognose um zwei Milliarden
    • Munich Re reduziert Geschäft wegen sinkender Preise
    • Geringe Großschäden stützen Quartalsgewinn deutlich
    Preisverfall im Kerngeschäft - Munich Re kappt Umsatzziel für 2026
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Rückversicherer Munich Re bekommt den Preisabschwung im Geschäft mit Erstversicherern wie Allianz und Axa deutlich zu spüren. Nach weiteren Abschlägen bei der jüngsten Vertragserneuerung kappt Vorstandschef Christoph Jurecka seine Umsatzprognose für das laufende Jahr: In der Rückversicherungssparte dürfte der Umsatz mit 38 Milliarden Euro 2 Milliarden niedriger ausfallen als bisher gedacht. Für den gesamten Konzern geht Jurecka nun von 62 Milliarden statt 64 Milliarden Euro aus.

    "Auf Geschäft, für das wir keine risikoadäquaten Preise erhalten, verzichten wir bewusst", sagte der Manager der Vorlage der Quartalsbilanz am Freitag. Bereinigt um Inflation und veränderte Risiken musste die Munich Re bei der jüngsten Vertragserneuerung im Juli einen Preisrückgang von 5,5 Prozent hinnehmen. Daher fuhr sie ihr Geschäftsvolumen um 9,1 Prozent zurück.

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    Im zweiten Quartal profitierte der Rückversicherer hingegen von sehr geringen Großschäden im Schaden- und Unfallgeschäft und glänzenden Geschäften mit Aktien. Unter dem Strich verdiente er dadurch - wie bereits vorab gemeldet - rund 2,2 Milliarden Euro und damit über sechs Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Jurecka sieht die Munich Re daher "auf sehr gutem Weg" zu ihrem geplanten Jahresgewinn von 6,3 Milliarden Euro./stw/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie

    Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,51 % und einem Kurs von 433,9 auf Lang & Schwarz (07. August 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um +1,85 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,76 %.

    Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 165,18 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 404,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 325,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 486,00EUR was eine Bandbreite von -25,15 %/+11,93 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die anstehenden Halbjahreszahlen und die Erwartung, dass Gewinnstärke und steigende Ergebnisse den Aktienkurs stützen. Diskutiert werden eine mögliche Dividendenerhöhung, ein ausgeweitetes Aktienrückkaufprogramm und langfristig wachsendes Ausschüttungspotenzial. Einige sehen die Aktie trotz Risiken und Konsolidierung fundamental unterbewertet und rechnen mit deutlich höheren Kursen; andere warten zunächst auf Zahlen und Kursanstieg. Zudem wird eine wachstumsorientierte Stärkung der ERGO angeregt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Münchener Rück eingestellt.

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