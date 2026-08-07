JEFFERIES stuft SANOFI auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Michael Leuchten passte seine Schätzungen am Donnerstag an den Quartalsbericht der Franzosen an. Es bräuchte einzig und alleine einen sinnvollen Übernahmedeal, schrieb er mit Blick auf den bevorstehenden Dupixent-Patentauslauf ohne passenden Pipeline-Ersatz. Die Aktien-Bewertung entspreche derweil dem Negativszenario./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 15:24 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 74,97EUR auf Lang & Schwarz (07. August 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Michael Leuchten

Analysiertes Unternehmen: SANOFI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 100

Kursziel alt: 100

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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