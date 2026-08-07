Ab 2032 nur noch Trams mit Klimaanlage

BERLIN (dpa-AFX) - Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) planen perspektivisch alle Trams mit einer Klimaanlage auszustatten. Von den 379 Straßenbahnen im Fahrgasteinsatz seien bereits 266 mit Klimaanlagen ausgestattet, heißt es in der Antwort auf eine Schriftliche Anfrage aus der CDU an das Abgeordnetenhaus, in der auch die BVG zitiert wird. Die 113 ältesten Trams haben demnach keine Klimaanlage. Eine Nachrüstung sei nicht wirtschaftlich nicht vertretbar, da Ausmusterungen anstünden, teilte die BVG demnach mit.

Perspektivisch werde die Ausstattungsquote mit einer Klimaanlage bei 100 Prozent liegen. Bei der Beschaffung neuer Trams gehöre die Ausstattung mit einer Klimaanlage zu den Anforderungen. Das gelte auch für den Arbeitsplatz der Fahrerinnen und Fahrer. 2031 beziehungsweise 2032 sollen demnach die letzten Trams ohne Fahrgastraumklimatisierung abgestellt werden. Nach jetziger Planung sollen sich ab dann nur noch Straßenbahnen mit Klimaanlagen im Einsatz befinden, teilt die BVG demnach mit./aky/DP/mis



