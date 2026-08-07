Erfolgreich Pullback vollzogen

Sollte es dagegen zu einer stärkeren Umschichtung innerhalb des Technologiesektors kommen und der TecDAX unter seinen 50-Tage-Durchschnitt bei 3.863 Punkten fallen, würde sich das Risiko einer größeren Korrektur erhöhen. In diesem Fall wäre ein Rückgang bis auf 3.770 Punkte und damit auch in den Bereich des EMA 200 denkbar. Aktuell sprechen jedoch die weiterhin steigenden Investitionen von Technologieunternehmen eher für eine Fortsetzung des positiven Trends.

Aktuell erweist sich der Bereich um 3.994 Punkte als kurzfristiger Widerstand. Aus charttechnischer Sicht befindet sich der TecDAX seit der erfolgreichen Trendwende bei 3.689 Punkten weiterhin in einem intakten Aufwärtstrend. Gelingt nach der laufenden Konsolidierung ein Anstieg über 4.000 Punkte, könnte dies den Start einer weiteren kräftigen Aufwärtsbewegung markieren. Mögliche Kursziele liegen dann zunächst bei 4.098 Punkten und anschließend bei 4.161 Punkten.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 4.000 Punkte

Kursziele : 4.098 und 4.161 Punkte

Renditechance via DN03FP : 40 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 3 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

TecDAX-Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN03FP Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,38 - 3,58 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 3.677,07 Punkte Basiswert: TecDAX-Index KO-Schwelle: 3.677,07 Punkte akt. Kurs Basiswert: 4.000,99 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 4.161 Punkte Hebel: 11,24 Kurschance: + 40 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DV40N4 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 3,41 - 3,61 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 4.324,10 Punkte Basiswert: TecDAX-Index KO-Schwelle: 4.324,10 Punkte akt. Kurs Basiswert: 4.000,99 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 11,03 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.