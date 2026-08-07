Bullischer Keil erfolgreich aufgelöst

Auf der Unterseite sollte die Aktie möglichst nicht unter 202,50 US-Dollar fallen. Andernfalls würde das Risiko einer größeren Korrektur steigen. In diesem Fall wären Rückgänge bis auf die Jahrestiefs bei 188,48 US-Dollar und darunter sogar bis zur Unterstützungszone aus dem April des vergangenen Jahres bei 173,11 US-Dollar denkbar. Solange der Goldpreis weiter zulegt, bleiben die Aussichten für Agnico-Eagle Mines jedoch insgesamt positiv.

Mit einem Kursplus von knapp 15 Prozent in dieser Woche ist die Aktie von Agnico-Eagle Mines (AEM) bis an ihren 50-Wochen-Durchschnitt bei 230,89 US-Dollar gestiegen und hat damit einen ersten wichtigen Widerstandsbereich erreicht. Gelingt nun auch ein Anstieg über 239,35 US-Dollar, würde dies die Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung erhöhen. Als nächste mögliche Kursziele rücken dann 255,61 US-Dollar und anschließend 273,50 US-Dollar in den Fokus. Bis zu einem bestätigenden Wochenschlusskurs verbleiben allerdings nur noch wenige Stunden.

Trading-Strategie:

_____________________________________________________________________

LONG

_____________________________________________________________________

Market-Buy-Order : 231,89 US-Dollar

Kursziel : 255,61 und 273,50 US-Dollar

Renditechance via DN4DPY : 250 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 6 Wochen

_____________________________________________________________________

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Agnico-Eagle-Mines Ltd. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN4DPY Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,38 - 1,42 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 149,782 US-Dollar Basiswert: Agnico-Eagle-Mines Ltd. KO-Schwelle: 149,782 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 231,89 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 273,50 US-Dollar Hebel: 10,13 Kurschance: + 250 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN16DG Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,67 - 1,71 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 183,4371 US-Dollar Basiswert: Agnico-Eagle-Mines Ltd. KO-Schwelle: 183,4371 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 231,89 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,45 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

Schreibe Deinen Kommentar