Silber explodiert plus +2,02 % auf 62,77 USD

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 3 Jahren 10.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 23,98491USD. Heute notiert Silber bei 62,77USD. Ihr Einsatz wäre nun 26.170,8USD wert – ein Zuwachs von +161,71 %.

Bullen dominieren den Handel: Silber legtzu und notiert bei 62,77. Damit bestätigt sich der intakte Aufwärtstrend, der kurzfristig neue Kursziele eröffnen könnte.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die weiterhin bullishe Silbererwartung mit Kurszielen bis 200 US-Dollar innerhalb von 18 Monaten und saisonal starken Monaten von August bis Januar. Als fundamentale Treiber gelten knappe physische Bestände, hohe Nachfrage, mögliche COMEX-Risiken und sinkende Erzgehalte vieler Minen. Zugleich wird diskutiert, ob ein geringerer Silberverbrauch in Solarzellen die These belastet. Silberminen entwickeln sich überwiegend positiv, einzelne wie Magma Silver warten noch auf Bohrergebnisse.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Silber ist ein doppelfunktionales Edelmetall – Industriestoff und Wertspeicher zugleich. Kursbewegungen entstehen aus dem Zusammenspiel von Angebot, Nachfrage und Investorenstimmung.

ETCs auf Silber

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.