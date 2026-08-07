Schweizer Electronic: Mehr Umsatz, besseres EBITDA im 1. Halbjahr 2026
SCHWEIZER setzt im ersten Halbjahr 2026 ein starkes Wachstumssignal: Umsatz, Auftragsbestand und Non-Mobility-Geschäft legen deutlich zu, auch trotz Gegenwinds in der Autoindustrie.
Foto: Schweizer Electronic AG
- SCHWEIZER steigerte den Konzernumsatz im ersten Halbjahr 2026 um 11,9 % auf 92,1 Mio. Euro (Vorjahr: 82,2 Mio. Euro).
- Der Auftragsbestand wuchs zum 30. Juni 2026 um 32,7 % auf 257,5 Mio. Euro.
- Das Non-Mobility-Geschäft legte um 30,6 % zu; der Umsatz in Aviation & Defence vervierfachte sich. Das Automotive-Geschäft wuchs trotz Branchenschwäche um 8,3 %.
- Das EBITDA verbesserte sich von -1,1 Mio. Euro auf 0,2 Mio. Euro; bereinigt um Restrukturierungsaufwendungen lag es bei 0,6 Mio. Euro.
- Die Eigenkapitalquote sank auf 18,2 % nach 21,4 % zum Jahresende 2025, wird vom Unternehmen aber weiterhin als tragfähig bewertet.
- Die Jahresprognose 2026 wurde angepasst: Umsatz von 170–185 Mio. Euro, bereinigtes EBITDA von 3,3–4,0 Mio. Euro und eine Eigenkapitalquote von 17–20 %.
Der Kurs von Schweizer Electronic lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,3400EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,56 %
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34 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 5,2200EUR das entspricht einem Minus von -2,25 % seit der Veröffentlichung.
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