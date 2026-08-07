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    Brenntag SE hebt EBITDA-Prognose für 2026 an – Aktie im Fokus

    Brenntag schraubt seine Erwartungen nach oben: Dank eines starken Jahresverlaufs hebt der Chemiedistributeur seine EBITDA-Prognose für 2026 deutlich an.

    Brenntag SE hebt EBITDA-Prognose für 2026 an – Aktie im Fokus
    Foto: Brenntag SE
    • Brenntag SE erhöht die Prognose für das operative EBITDA im Geschäftsjahr 2026.
    • Die neue Prognosespanne liegt bei 1,35 bis 1,45 Milliarden Euro.
    • Zuvor hatte Brenntag ein operatives EBITDA von 1,25 bis 1,40 Milliarden Euro erwartet.
    • Grund für die Anhebung ist der anhaltend positive Start in das dritte Quartal 2026.
    • Brenntag bestätigt die starken vorläufigen Ergebnisse des zweiten Quartals 2026.
    • Der Halbjahresfinanzbericht 2026 wird am 12. August 2026 veröffentlicht; die Mitteilung erfolgte am 7. August 2026 als Insiderinformation.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Brenntag ist am 12.08.2026.

    Der Kurs von Brenntag lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 65,73EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,65 % im Plus.
    13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 65,94EUR das entspricht einem Plus von +0,32 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 26.185,00PKT (+0,13 %).


    Brenntag

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    ISIN:DE000A1DAHH0WKN:A1DAHH
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