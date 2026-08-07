Brenntag SE hebt EBITDA-Prognose für 2026 an – Aktie im Fokus
Brenntag schraubt seine Erwartungen nach oben: Dank eines starken Jahresverlaufs hebt der Chemiedistributeur seine EBITDA-Prognose für 2026 deutlich an.
Foto: Brenntag SE
- Brenntag SE erhöht die Prognose für das operative EBITDA im Geschäftsjahr 2026.
- Die neue Prognosespanne liegt bei 1,35 bis 1,45 Milliarden Euro.
- Zuvor hatte Brenntag ein operatives EBITDA von 1,25 bis 1,40 Milliarden Euro erwartet.
- Grund für die Anhebung ist der anhaltend positive Start in das dritte Quartal 2026.
- Brenntag bestätigt die starken vorläufigen Ergebnisse des zweiten Quartals 2026.
- Der Halbjahresfinanzbericht 2026 wird am 12. August 2026 veröffentlicht; die Mitteilung erfolgte am 7. August 2026 als Insiderinformation.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Brenntag ist am 12.08.2026.
Der Kurs von Brenntag lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 65,73EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,65 % im Plus.
13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 65,94EUR das entspricht einem Plus von +0,32 % seit der Veröffentlichung.
Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 26.185,00PKT (+0,13 %).
-0,34 %
+7,30 %
+19,65 %
+7,96 %
+23,14 %
-4,30 %
-24,71 %
+43,77 %
+275,49 %
Exklusiv für wallstreetONLINE-Leser Eröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte