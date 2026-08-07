The Trade Desk Registered (A) Aktie bricht massiv ein - 07.08.2026

Die The Trade Desk Registered (A) Aktie ist bisher um -24,87 % auf 11,540€ gefallen. Das sind -3,820 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der The Trade Desk Registered (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -6,34 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 11,540€, mit einem Minus von -24,87 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

The Trade Desk ist ein führendes Unternehmen im Bereich der programmatischen Werbung, das durch seine unabhängige Plattform und fortschrittliche Technologien hervorsticht. Es konkurriert mit großen Namen wie Google und Amazon, bietet jedoch durch seine Flexibilität und Transparenz einzigartige Vorteile.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei The Trade Desk Registered (A), der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -44,04 % Verlust nach sich zog.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die The Trade Desk Registered (A) Aktie damit um -27,81 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -30,55 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von The Trade Desk Registered (A) einen Rückgang von -64,46 %.

The Trade Desk Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -27,81 % 1 Monat -30,55 % 3 Monate -44,04 % 1 Jahr -85,11 %

Informationen zur The Trade Desk Registered (A) Aktie

Stand: 07.08.2026, 08:17 Uhr

Es gibt 427 Mio. The Trade Desk Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,99 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

So schlagen sich die Wettbewerber von The Trade Desk Registered (A)

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,08 %. Alphabet notiert im Plus, mit +0,27 %. Microsoft notiert im Minus, mit -0,46 %. Snap Inc verliert -0,44 %

The Trade Desk Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die The Trade Desk Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur The Trade Desk Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.