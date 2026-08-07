Daimler Truck Holding Aktie weiter auf Talfahrt - -4,61 % - 07.08.2026

Mit einer Performance von -4,61 % musste die Daimler Truck Holding Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,42 %, geht es heute bei der Daimler Truck Holding Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Daimler Truck Holding ist ein führender Hersteller von Lkw und Bussen, bekannt für Innovationen in Elektromobilität und autonomem Fahren. Mit starker globaler Präsenz konkurriert es mit Volvo, Paccar, Scania und MAN. Das Unternehmen bietet umfassende Dienstleistungen wie Flottenmanagement und Finanzierungen an.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Daimler Truck Holding-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +12,59 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche ist die Daimler Truck Holding Aktie damit um -8,20 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,09 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Daimler Truck Holding eine positive Entwicklung von +27,46 % erlebt.

Daimler Truck Holding Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,20 % 1 Monat +8,09 % 3 Monate +12,59 % 1 Jahr +18,64 %

Informationen zur Daimler Truck Holding Aktie

Stand: 07.08.2026, 08:18 Uhr

Es gibt 823 Mio. Daimler Truck Holding Aktien. Damit ist das Unternehmen 37,53 Mrd. € wert.

Der DAX startet am Freitag vorsichtig optimistisch in den Handel. Kurz vor den entscheidenden Arbeitsmarktdaten aus den USA bleibt die Stimmung an den Märkten positiv.

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Ob die Daimler Truck Holding Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Daimler Truck Holding Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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