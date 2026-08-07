SUESS MicroTec Aktie bestätigt den positiven Trend - +6,22 % - 07.08.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +6,22 % konnte die SUESS MicroTec Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SUESS MicroTec Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,44 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 83,70€, mit einem Plus von +6,22 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

SÜSS MicroTec entwickelt Anlagen für die Mikrostrukturierung in der Halbleiter- und Mikrosystemtechnik (u.a. Mask-Aligner, Coater/Developer, Bonder). Fokus auf Advanced Packaging, MEMS und Compound-Semiconductors. Nischenplayer mit starker Technologieposition, v.a. in Lithografie und Waferbonding. Wichtige Wettbewerber: EV Group, Tokyo Electron, Canon. USP: Prozess-Know-how, Präzision, kundenspezifische Lösungen.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die SUESS MicroTec Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -0,62 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +11,45 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,60 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von SUESS MicroTec +104,50 % gewonnen.

SUESS MicroTec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +11,45 % 1 Monat -5,60 % 3 Monate -0,62 % 1 Jahr +151,41 %

Informationen zur SUESS MicroTec Aktie

Stand: 07.08.2026, 08:19 Uhr

Es gibt 19 Mio. SUESS MicroTec Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,59 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Applied Materials, KLA Corporation und Co.

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,06 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +1,34 %. ASML Holding notiert im Plus, mit +0,32 %.

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Ob die SUESS MicroTec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SUESS MicroTec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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